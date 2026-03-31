Забудьте про Відень і Зальцбург: яке місто стане вашим новим фаворитом для відпочинку
- Грац, друге за величиною місто Австрії, стає популярним серед туристів завдяки своїй архітектурі, гастрономії та культурним локаціям.
- Основні туристичні місця в Граці включають годинникову вежу Шлосберга, мавзолей Фердинанда II, замковий комплекс Еггенберга, Grazer Dom та Штирійську зброярню.
Місто Грац в Австрії залишається маловідомим серед туристів, хоча воно поєднує в собі все, що шукають мандрівники: історичну архітектуру, барокові палаци та зелені парки.
Коли мандрівники планують поїздку в Австрію, найчастіше у списку перших міст стоять Відень та Зальцбург. Але є одне менш відоме місто, яке точно варте вашої уваги і здивує навіть досвідченого туриста, розповідає Daily Mail.
Дивіться також Наче потрапляєш в іншу реальність: де побачити одну з найдовших та найглибших ущелин Альп
Яке австрійське місто є ідеальним варіантом для відпочинку?
Є інше австрійське місто, яке ідеально підходить для короткої поїздки: з чудовою гастрономією, зеленими парками і навіть "дружнім інопланетянином". Грац, друге за величиною місто Австрії, яке довгий час залишалося поза увагою туристів. І це дивно, адже місто неймовірно красиве.
Тут збереглися залишки середньовічного замку на пагорбі, мальовничі барокові будинки, церкви та дахові шпилі, а навколо лісисті гори. Старе місто Граца прикрашене розмальованими фасадами та красивою годинниковою вежею, що робить його особливо привабливим для відвідувачів.
Перейшовши річку Мур, ви потрапляєте в сучасний район, який отримав статус міста дизайну UNESCO. Головна архітектурна родзинка – музей сучасного мистецтва Kunsthaus, який місцеві називають "Дружній інопланетянин". Тут виставляють австрійське та міжнародне мистецтво з 2003 року. Поруч з музеєм є плаваючий острів, сучасні майстерні та крамниці з оригінальними виробами. Грац також відомий як гастрономічна столиця Австрії.
Дивіться також На медовий місяць – в Італію: ідеальні локації, в яких закохуються ще більше
Які ще локації варто відвідати у Граці?
- Вид на історичну годинникову вежу
Не пропустіть годинникову вежу Шлосберга – символ старого Граца з 16 століття. Її дзвін найстаріший у місті, а механізм годинника працює з 1712 року, розповідає Lonely Planet.
- Мавзолей Фердинанда II
Поруч із Grazer Dom – мавзолей Фердинанда II з бірюзовими куполами та бароковими фресками. Червоно-мармуровий саркофаг зберігає рештки Марії Баварської. Вражаючий приклад високого бароко Штирії. Важливо: мавзолей закритий з листопада по березень.
- Замковий комплекс Еггенберга
Бароковий палац серед лісистих пагорбів – шедевр архітектури з символікою чисел: 365 вікон, 31 кімната на поверсі, понад 500 стельових розписів. Планетна зала і алегоричні фрески зачарують кожного туриста.
- Вершина Шлоссберга
З пагорба на висоті 473 метри відкривається неймовірний вид на місто. Дістатися можна сходами Kriegssteig, тунелями, скляним ліфтом або фунікулером. Для любителів адреналіну можна спробувати 175-метрову підземну гірку.
- Grazer Dom
Готично-бароковий собор 15 століття з мармуровим вівтарем, старовинними фресками та подвійними гвинтовими сходами Burgtor.
- Штирійська зброярня
Landeszeughaus – це найбільший історичний арсенал у світі з 32 000 експонатів: шаблі, мечі, альебарди, обладунки для людей і коней. Екскурсії англійською о 12:30 щодня (крім понеділка), але місця краще бронювати заздалегідь.
Які ще локації Австрії варто побачити туристу?
Нещодавно ми розповідали про одну з найдовших ущелин Альп. Ліхтенштейнська ущелина розташована в Австрії. Її глибина сягає до 300 метрів, а сформувалася вона впродовж мільйонів років завдяки воді, що прорізала масивні скелі.
Або ж, де побачити найкрасивіший залізничний вокзал у світі? Мова йде про залізничну станцію Шафберг, яка розташована на однойменній гірській вершині в Австрії. Покататися на знаменитому червоно-білому потягу, що курсує туди, є мрією багатьох туристів.
Часті питання
Яке австрійське місто є ідеальним для короткої поїздки на вихідні?
Грац – друге за величиною місто Австрії – ідеально підходить для короткої поїздки з чудовою гастрономією, зеленими парками та навіть 'дружнім інопланетянином'.
Які визначні місця варто відвідати у Граці?
У Граці варто відвідати історичну годинникову вежу Шлосберга, мавзолей Фердинанда II, замковий комплекс Еггенберга, вершину Шлоссберга, Grazer Dom та Штирійську зброярню.
Які ще туристичні локації в Австрії можуть зацікавити мандрівників?
Мандрівників можуть зацікавити Ліхтенштейнська ущелина – одна з найдовших та найглибших ущелин Альп – та залізнична станція Шафберг, розташована на однойменній гірській вершині.