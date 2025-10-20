Цінне місце з великою історією зникає після понад століття існування. Кафе Gijón в Іспанії, яке протягом 137 років було осередком творчості, культури та зустрічей відомих постатей, закривається. Щоб дізнатись більше деталей, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Bild.

Чому закривають відоме кафе Gijón в Іспанії?

У самому серці Мадрида понад століття існувало місце, де народжувалися ідеї, мистецтво та легенди. Gran Café de Gijón – це кафе, відкрите ще 1888 року. Його класичний інтер'єр із мармуровими столами, дзеркалами та червоними оксамитовими шторами створював атмосферу минулих часів, у якій перепліталися творчість і натхнення. Сюди приходили Пабло Пікассо, Ернест Гемінгвей, Софі Лорен, письменники, художники, політики та філософи. Це було не просто кафе, а місце зустрічі еліти, осередок культури та свободи думки, де кожен відвідувач ніби потрапляв в інший світ.

Кафе Gijón, Іспанія / Фото Restaruantescentenarios

Після 137 років роботи легендарний заклад закривають. Його викупила іспанська мережа кав'ярень Cappuccino, яка планує відкрити його знову у 2026 році, але вже під новою назвою і у сучасному стилі. Втім, реставрація означає не лише нові меблі, а й втрату старовинного духу, що робив це місце особливим. Попри обіцянки зберегти атмосферу минулого, багато хто вважає, що епоха Gran Café de Gijón завершилася назавжди.

Які були улюблені заклади Ернеста Гемінгвея?

Як зазначає NV Life, Ернест Гемінгвей обожнював атмосферу барів і готелів, де народжувалися його ідеї та легенди. У парижському готелі Ritz він часто бував у барі Hemingway, названому на його честь: саме там, за легендою, у 1944 році письменник "звільнив" заклад від німців, пригостивши союзників шампанським.

Бар Hemingway / фото Ritzparis

У Кі-Весті, у барі Sloppy Joe's, Гемінгвей написав більшість своїх творів і відзначив скасування "Сухого закону". У готелі Lutetia в Парижі він допомагав Джеймсу Джойсу редагувати "Улісса", не відмовляючи собі у келиху міцного.

Бар Sloppy Joe's / фото Вікіпедії

А на Кубі, в La Floridita, він щодня приходив о десятій ранку на свій улюблений "папа-доблес" – подвійний дайкірі, який готували спеціально для нього. Саме тут Гемінгвей створив роман "Старий і море", а сьогодні його бронзова фігура в барі нагадує про часи, коли письменник жив між келихом, натхненням і легендою.

Бар La Floridita / фото Вікіпедії

