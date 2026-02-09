"Це щось неймовірне": українка відвідала маловідомий напрямок у Франції і була шокована

Париж – це безперечно прекрасний досвід. Але варто пам'ятати, що Франція має набагато більше цікавих міст для відвідування. Так, одна українська туристка розповіла про неймовірне прибережне містечко на півночі Франції, яке перевершило всі її очікування.

Для більшості людей Франція автоматично асоціюється з Парижем, але насправді Франція – це значно більше, ніж Ейфелева вежа.

Українська туристка _._.oksa._._ у своєму пості на платформі тредс поділилася враженнями від подорожі до Етрета: "Це щось неймовірне", – пише дівчина. В коментарях десятки мандрівників підтвердили: ця поїздка перевершила всі очікування.

Що відвідати у Франції крім Парижа?

Етрета – невелике прибережне містечко на півночі Франції, яке давно стало символом дикої краси Атлантичного узбережжя. Воно відоме своїми білосніжними крейдяними скелями, драматичними арками над морем і атмосферою, що поєднує природу, мистецтво та літературу. Саме тут народжуються пейзажі, які перевершують очікування навіть досвідчених мандрівників.

Як виглядає Етрета: дивитись відео

Причина 1: заради вражаючих скель

Етрета найбільше відома своїми білими крейдяними скелями, що є частиною узбережжя Кот-д'Альбатра. Їх висота сягає понад 70 метрів, а форма, відточена вітром і морем, створює справді драматичні краєвиди.

Найвідоміші природні утворення розташовані з південного боку, зокрема Falaise d'Aval. Саме тут знаходиться легендарна Aiguille Creuse – "Порожниста голка", пов'язана з історіями про Арсена Люпена. Вздовж скель прокладені пішохідні маршрути, з яких відкриваються захопливі панорами з усіх боків, пише Normandie Lovers. Це одне з тих місць, які обов'язково варто побачити на власні очі.

Причина 2: пейзажі та світло, що надихали художників

Етрета тісно пов'язана з імпресіонізмом. Саме її скелі, галькові пляжі та мінливе світло стали джерелом натхнення для Клода Моне, Ежена Будена та інших митців 19 століття.

Гра світла і тіні, заходи сонця, хмари та зміна сезонів створюють безкінечно різну візуальну картину. Тут хочеться просто зупинитися, видихнути й спостерігати – особливо коли небо трохи затягнуте хмарами.



Сади Етрета / фото TripAdvisor

Причина 3: дивовижні сади Етрета

Сади Етрета – це простір, де мистецтво буквально вплетене в природу. Ландшафтні композиції, сучасні артоб'єкти, дерева й рослини гармонійно поєднуються з панорамними видами на долину та море. Це не просто сад, а справжній мистецький маршрут, який робить Етрету ще більш унікальною.

Причина 4: піші прогулянки вздовж узбережжя

З Етрета починаються маршрути вздовж узбережжя Кот-д'Альбатра, які є частиною знаменитої пішохідної стежки GR21. Вони ведуть до знакових локацій – арки Манепорт, Aiguille Creuse та інших оглядових точок.

Варто пам'ятати, що скелі крейдяні й нестабільні, тож підходити надто близько до краю небезпечно.

Причина 5: локальна кухня та ресторани

Вибір ресторанів тут не такий великий, як в Онфлері, але якість приємно дивує. Серед найпопулярніших закладів:

Bel Ami – для поціновувачів сучасної бістро-кухні;

– для поціновувачів сучасної бістро-кухні; Domaine Saint-Clair – гастрономічний досвід;

– гастрономічний досвід; Dormy House – ресторан із винятковим видом на скелі.

Що ще цікавого побачити у Франції?