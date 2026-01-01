Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.
Де відпочити біля моря, де майже немає туристів?
На Канарських островах є маловідоме місце, яке майже не зачепив масовий туризм. Йдеться про Ель-Ієрро – найменший і найзахідніший острів архіпелагу, де проживає близько 11 тисяч людей. Саме це робить його ідеальним варіантом для спокійного відпочинку.
Відпочинок на Ель-Ієрро: дивитись відео
Острів відомий своїми дикими вулканічними ландшафтами, незвичайними скельними утвореннями, чорними піщаними пляжами та кришталево чистими водами, у яких мешкають різноманітні риби й скати. Тут також чимало ресторанів з автентичною місцевою кухнею та мальовничі панорами, які відкриваються майже з кожного куточка острова.
Дістатися до Ель-Ієрро можна, долетівши до Тенеріфе – у січні квитки коштують від 58 доларів, а звідти пересісти на пором приблизно за 14 доларів. Через складнішу логістику туристи часто оминають цей напрямок, тому тут немає натовпів, характерних для Тенеріфе чи Лансароте.
Однією з локацій, яку радять відвідати мандрівники, є оглядовий майданчик Мірадор-де-ла-Пенья, звідки відкриваються захопливі панорамні краєвиди острова. Навіть взимку температура на Ель-Ієрро тримається близько 20 градусів, що робить його чудовим місцем для зимового сонячного відпочинку.
Платформа TripAdvisor пропоунє ще декілька цікавих локацій, які варто відвідати на Ель-Ієрро:
- Ель Сабінар – природна територія з легендарними викривленими ялівцями, де панують тиша, спокій і особлива енергетика острова.
- Плайя-де-Такорон – затишний пляж, ідеальний для купання та споглядання мальовничих заходів сонця поблизу Ла-Рестинги.
Плайя-де-Такорон / фото TripAdvisor
- Плайя-ла-Калета – майже нетуристичний пляж, який зберіг свою автентичність і приваблює місцевих жителів атмосферою спокою.
- Екомузей Гвінеї та Лагартаріо – цікавий комплекс, присвячений геології острова, вулканам і програмі збереження рідкісної гігантської ящірки.
- Piscina Natural La Maceta – природні морські басейни – це ідеальне місце для купання з видом на океан.
