Де відпочити біля моря, де майже немає туристів?

На Канарських островах є маловідоме місце, яке майже не зачепив масовий туризм. Йдеться про Ель-Ієрро – найменший і найзахідніший острів архіпелагу, де проживає близько 11 тисяч людей. Саме це робить його ідеальним варіантом для спокійного відпочинку.

Острів відомий своїми дикими вулканічними ландшафтами, незвичайними скельними утвореннями, чорними піщаними пляжами та кришталево чистими водами, у яких мешкають різноманітні риби й скати. Тут також чимало ресторанів з автентичною місцевою кухнею та мальовничі панорами, які відкриваються майже з кожного куточка острова.

Дістатися до Ель-Ієрро можна, долетівши до Тенеріфе – у січні квитки коштують від 58 доларів, а звідти пересісти на пором приблизно за 14 доларів. Через складнішу логістику туристи часто оминають цей напрямок, тому тут немає натовпів, характерних для Тенеріфе чи Лансароте.

Однією з локацій, яку радять відвідати мандрівники, є оглядовий майданчик Мірадор-де-ла-Пенья, звідки відкриваються захопливі панорамні краєвиди острова. Навіть взимку температура на Ель-Ієрро тримається близько 20 градусів, що робить його чудовим місцем для зимового сонячного відпочинку.

Платформа TripAdvisor пропоунє ще декілька цікавих локацій, які варто відвідати на Ель-Ієрро:

Ель Сабінар – природна територія з легендарними викривленими ялівцями, де панують тиша, спокій і особлива енергетика острова.

– природна територія з легендарними викривленими ялівцями, де панують тиша, спокій і особлива енергетика острова. Плайя-де-Такорон – затишний пляж, ідеальний для купання та споглядання мальовничих заходів сонця поблизу Ла-Рестинги.

Плайя-де-Такорон / фото TripAdvisor

Плайя-ла-Калета – майже нетуристичний пляж, який зберіг свою автентичність і приваблює місцевих жителів атмосферою спокою.

– майже нетуристичний пляж, який зберіг свою автентичність і приваблює місцевих жителів атмосферою спокою. Екомузей Гвінеї та Лагартаріо – цікавий комплекс, присвячений геології острова, вулканам і програмі збереження рідкісної гігантської ящірки.

– цікавий комплекс, присвячений геології острова, вулканам і програмі збереження рідкісної гігантської ящірки. Piscina Natural La Maceta – природні морські басейни – це ідеальне місце для купання з видом на океан.

Де можна відпочити біля моря взимку?