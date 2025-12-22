Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Дивіться також Новорічна відпустка без ілюзій: експертка пояснила, що не так з all inclusive

Де гарно відпочити біля моря у січні?

Багато мандрівників замислюються про коротку втечу до сонця під час холодної зими. На щастя, навіть у січні в Європі та поблизу неї є напрямки з м'яким кліматом, де можна гуляти узбережжям, насолоджуватися природою й перезавантажитися на початку року. Експерти з подорожей назвали шість локацій, які чудово підходять для зимового відпочинку та вирізняються комфортною температурою повітря.

Атмосфера Кадіса: дивитись відео

1. Кадіс, Іспанія

Це атмосферне місто на півдні Іспанії навіть взимку тішить м'якою погодою. Температура рідко опускається нижче 10 градусів тепла, а історичних місць тут більш ніж достатньо. Серед обов'язкових для відвідування: замок Санта-Каталіна та оглядова вежа Торре-Тавіра. Кадіс ідеально підійде для неспішних прогулянок і знайомства з андалузькою культурою.

2. Півострів Карпас, Кіпр

Один із найменш зіпсованих туристами регіонів Середземномор'я. Карпас, розташований на півночі острова, відомий своєю тишею, дикими пляжами та природною красою. Тут можна насолодитися зимовим сонцем, відвідати Національний парк Діпкарпаз і відчути повне перезавантаження далеко від міського шуму.

3. Сан-Вісенте, Мадейра, Португалія

Мадейра славиться драматичними пейзажами, вулканічними узбережжями та виноградниками. Сан-Вісенте – це одне з наймальовничіших місць острова з зеленими долинами, лавовими печерами та океанськими пляжами. Взимку тут комфортна температура, а природа виглядає особливо вражаюче.

Сан-Вісенте, Мадейра, Португалія / фото Canva

4. Валлетта, Мальта

Столиця Мальти компактне, але надзвичайно насичене історією місто, внесене до списку спадщини ЮНЕСКО. Валлетта відома своїми палацами, садами та вузькими брукованими вуличками. Взимку тут сонячно й приємно для прогулянок, недарма місто називають одним із найсонячніших у Європі.

Дивіться також Тенеріфе без автомобіля: як побачити всі найкрасивіші місця та скільки це коштує

5. Форментера, Іспанія

Найменший із Балеарських островів часто залишається в тіні популярної Ібіци. Водночас Форментера пропонує ті ж бірюзові води й мальовничі пейзажі, але в значно спокійнішій атмосфері. Взимку острів ідеально підходить для тих, хто шукає тишу, природу та неспішний ритм життя. Платформа TripAdvisor рекомендує відвідати саме ці пляжі Форментери, адже вони вважаються одними з найкращих на острові за відгуками мандрівників:

Плайя-де-Сес-Іллетес

Один із найвідоміших пляжів Форментери з білосніжним піском, кількома мальовничими затоками та кришталево чистим бірюзовим морем. Часто входить до рейтингів найкрасивіших пляжів Європи.

Платжа-де-Мігйорн

Просторий і спокійний пляж, який ідеально підходить для довгих прогулянок вздовж узбережжя. Мандрівники відзначають його широку берегову лінію, чисту воду та атмосферу повного релаксу.

Платжа-дель-Левант

Більш дикий і менш людний пляж, розташований поруч із Сес-Іллетес. Тут часто буває вітряно й активніше море, проте саме це приваблює тих, хто шукає природну красу та усамітнення.

6. Палермо, Сицилія, Італія

У січні Палермо розкривається без туристичних натовпів. Місто на північно-західному узбережжі Сицилії поєднує пляжі, історичну архітектуру та жваву міську атмосферу. Тут можна годинами гуляти старими кварталами, відкривати для себе місцеву культуру й, звісно, насолоджуватися італійською кухнею.

Де відпочити біля моря, тільки в лютому?