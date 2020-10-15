Наша планета сповнена унікальних місць, які вражають своєю флорою та фауною. Саме таким є острів Мадагаскар, який часто називають "восьмим континентом". Туристи їдуть сюди, щоб побачити величезні баобаби, лемурів і китів.

Travel24 зібрав цікаві факти, яких ви точно не знали про червоний острів.

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Мадагаскар – острів, розташований на схід від африканського континенту. Мільйони років тому Мадагаскар був частиною стародавнього материка Гондвани. Приблизно сто шістдесяти мільйонів років тому він відколовся від нього і став окремим островом. Вперше був виявлений португальським дослідником Дієго Діасом на початку шістнадцятого століття. Слідом за португальцями на острів прибули голландські, англійські й французькі торговці. У 1896 році Мадагаскар став французькою колонією, а в 1946 році – заморською територією Франції. У 1960 році острів, нарешті, знайшов повну свободу, проголосивши себе Демократичною Республікою Мадагаскар.



Острів Мадагаскар / fishki.net

Цікаві факти

Мадагаскар – це четвертий за величиною острів у світі (після Гренландії, Нової Гвінеї й Борнео).

Люди називають Мадагаскар "червоним островом" через кольори місцевого ґрунту.

Значна частина населення Мадагаскару має давні релігійні вірування, особливо загальне поклоніння предкам, що пов'язане з відносинами між живими й мертвими. Крім того, на острові живуть християни й мусульмани.

Економіка Мадагаскару залежить від природного сільського господарства (розведення великої рогатої худоби та вирощування рису). Уряд стикається з такими проблемами, як нестача харчування, недостатня освіта та охорона здоров'я, і намагається поліпшити фінансовий стан держави.



Острів Мадагаскар / airseychelles.com

Нагір'я займає центральну частину острова і тягнеться вздовж берегової смуги низовин. Найвища точка на Мадагаскарі – це гори Царатанана, їх висота становить 2 876 метрів.

Мадагаскар є найбільшим у світі виробником і експортером ванілі.

На Мадагаскарі немає характерних для Африки тварини ― левів, жирафів, зебр і бегемотів. Острів слугує домівкою для близько 12 тисяч видів тварин і рослин, із яких понад 10 є унікальними. Сотні видів перебувають під загрозою зникнення, тому що понад 90 % їх у природному середовищі існування були знищені несприятливими природними умовами й людиною.

На території Мадагаскару існує близько 60 видів лемурів і 60 видів хамелеонів (майже половина всіх хамелеонів планети). Найбільший тутешній хижак – ямка – має тіло кішки та ніс собаки, але не вважається кішкою або собакою. Це рідкісна та вимируща тварина – близький родич мангуста.



Котячий лемур на Мадагаскарі / animaljournal.ru

Національна валюта Мадагаскару — Аріарі. На острові ви можете оплачувати в національній грошовій одиниці, але Аріарі не зможете вивести за кордон.

Малі корови зебу є священними тваринами на Мадагаскарі.

Жителі Мадагаскару практикують культ мертвих предків. Кожні 7 років вони витягують померлих родичів зі склепу, розташованого у дворі будинку, і переодягають їх в нові савани. До цього заходу готують святкове частування, звучить музика, а з покійним потрібно ввічливо і доброзичливо спілкуватися.

Мертве озеро є одним із чудес острова. Його води видніються між крутими гранітними валунами. Глибина сягає 400 метрів. Температура води становить близько 15 °C. В озері немає нічого живого: ні риб, ні водяних рослин.

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Мертве озеро Мадагаскара / wiki-turizm.ru