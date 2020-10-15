Наша планета полна уникальных мест, которые поражают своей флорой и фауной. Именно таким является остров Мадагаскар, который часто называют "восьмым континентом". Туристы едут сюда, чтобы увидеть огромные баобабы, лемуров и китов.

Travel24 собрал интересные факты, которых вы точно не знали о красном острове.

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Мадагаскар – остров, расположенный к востоку от африканского континента. Миллионы лет назад Мадагаскар был частью древнего материка Гондваны. Примерно ста шестидесяти миллионов лет назад он откололся от него и стал отдельным островом. Впервые был обнаружен португальским исследователем Диего Диасом в начале шестнадцатого века. Вслед за португальцами на остров прибыли голландские, английские и французские торговцы. В 1896 году Мадагаскар стал французской колонией, а в 1946 году – заморской территорией Франции. В 1960 году остров, наконец, нашел полную свободу, провозгласив себя Демократической Республикой Мадагаскар.



Остров Мадагаскар / fishki.net

Интересные факты

Мадагаскар – это четвертый по величине остров в мире (после Гренландии, Новой Гвинеи и Борнео).

Люди называют Мадагаскар "красным островом" из цвета местного грунта.

Значительная часть населения Мадагаскара имеет давние религиозные верования, особенно всеобщее поклонение предкам, что связано с отношениями между живыми и мертвыми. Кроме того, на острове живут христиане и мусульмане.

Экономика Мадагаскара зависит от природного сельского хозяйства (разведение крупного рогатого скота и выращивания риса). Правительство сталкивается с такими проблемами, как недостаток питания, недостаточное образование и здравоохранение, и пытается улучшить финансовое состояние государства.



Остров Мадагаскар / airseychelles.com

Нагорье занимает центральную часть острова и тянется вдоль береговой полосы низменностей. Самая высокая точка на Мадагаскаре – это горы Царатанана, их высота составляет 2876 метров.

Мадагаскар является крупнейшим в мире производителем и экспортером ванили.

На Мадагаскаре нет характерных для Африки животных – львов, жирафов, зебр и бегемотов. Остров служит домом для около 12 тысяч видов животных и растений, из которых более 10 являются уникальными. Сотни видов находятся под угрозой исчезновения, так как более 90% из них в естественной среде обитания были уничтожены неблагоприятными природными условиями и человеком.

На территории Мадагаскара существует около 60 видов лемуров и 60 видов хамелеонов (почти половина всех хамелеонов планеты). Наибольший местный хищник – ямка – имеет тело кошки и нос собаки, но не считается кошкой или собакой. Это редкая и вымирающее животное – близкий родственник мангуста.



Кошачий лемур на Мадагаскаре / animaljournal.ru

Национальная валюта Мадагаскара – Ариари. На острове можно оплачивать в национальной денежной единице, но Ариари не сможете вывести за границу.

Малые коровы зебу являются священными животными на Мадагаскаре.

Жители Мадагаскара практикуют культ мертвых предков. Каждые 7 лет они извлекают умерших родственников из склепа, расположенного во дворе дома, и переодевают их в новые саванны. К этому мероприятию готовят праздничное угощение, звучит музыка, а с покойным нужно вежливо и доброжелательно общаться.

Мертвое озеро является одним из чудес острова. Его воды виднеются между крутыми гранитными валунами. Глубина достигает 400 метров. Температура воды составляет около 15 °C. В озере нет ничего живого: ни рыб, ни водяных растений.

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Мертвое озеро Мадагаскара / wiki-turizm.ru