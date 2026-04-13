За словами Марка Волтерса, у кожному готелі є дві зони, у яких ніколи не варто зупинятися. Про них він розповів на своєму ютуб-каналі Wolters World.

У яких зонах готелю ніколи не треба залишатися?

Якщо ви опинилися біля однієї з цих проблемних зон, не бійтеся наполягти на рецепції, аби вам замінили номер на інший. Марк відвідав вже понад 80 країн, тому він знає все про подорожі і готелі. Він зауважив, що за деяких обставин треба не боятися поскаржитися.

Зокрема, мовиться про ситуації, коли вам пропонують номер біля ліфта або біля сходової клітки. Це дві найгірші зони у готелі, у яких ви можете забути про міцний сон і спокій. Зазвичай тут є найінтенсивніший рух і найбільший рівень шуму. Лише уявіть собі – п'яні туристи серед ночі повертатимуться в номер, і ви будете чути їхній галас у ліфті. Або ж вам доведеться з самого ранку слухати пустощі дітей, які спускатимуться у басейн.

Тому не бійтеся прямо сказати, що хочете добре поспати і цінуєте свій сон. Якщо у готелі є вільні номери, вам обов'язково підуть назустріч.

Інший експерт з подорожей, Хав'єр Собріно, розповів Mirror, що уникати треба номерів, які закінчуються цифрами "01". Наприклад, 101, 201, 301. Річ у тому, що саме ці номери переважно розташовані у кутку біля ліфта.

