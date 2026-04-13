По словам Марка Уолтерса, в каждом отеле есть две зоны, в которых никогда не стоит останавливаться. О них он рассказал на своем ютуб-канале Wolters World.

Читайте также "Да посмотри в Гугле, зачем туда лезть": худшие советы по путешествиям, которые вы могли слышать

В каких зонах отеля никогда не надо оставаться?

Если вы оказались возле одной из этих проблемных зон, не бойтесь настоять на рецепции, чтобы вам заменили номер на другой. Марк посетил уже более 80 стран, поэтому он знает все о путешествиях и отелях. Он заметил, что при некоторых обстоятельствах надо не бояться пожаловаться.

В частности, говорится о ситуации, когда вам предлагают номер возле лифта или у лестничной клетки. Это две худшие зоны в отеле, в которых вы можете забыть о крепком сне и спокойствии. Обычно здесь есть интенсивное движение и наибольший уровень шума. Только представьте себе – пьяные туристы среди ночи будут возвращаться в номер, и вы будете слышать их шум в лифте. Или же вам придется с самого утра слушать шалости детей, которые будут спускаться в бассейн.

Поэтому не бойтесь прямо сказать, что хотите хорошо поспать и цените свой сон. Если в отеле есть свободные номера, вам обязательно пойдут навстречу.

Другой эксперт по путешествиям, Хавьер Собрино, рассказал Mirror, что избегать надо номеров, которые заканчиваются цифрами "01". Например, 101, 201, 301. Дело в том, что именно эти номера преимущественно расположены в углу возле лифта.

Какие еще лайфхаки о путешествиях полезно знать?