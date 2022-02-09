Другий за пів ціни: в Ryanair триває швидкий розпродаж квитків – акційні напрямки
9 лютого 2022 , 12:38Читать новость на русском
Джерело:Ryanair
Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair організувала одноденний розпродаж. Пропонує купити квиток за тарифом Value та отримати другий квиток за пів ціни.
Акція "Купуючи один, отримайте другий за пів ціни" поширюється на деякі маршрути та не поєднується з іншими знижками або розпродажами.
А ви знали Ryanair зупинив продаж авіаквитків з двох міст України: що відомо
Пропозиція діє, якщо бронювання здійснюється на кількох пасажирів. Летіти за акційними напрямами можна з кількох міст України. Зокрема:
- Києва;
- Львова;
- Одеси.
Акційні напрямки й тарифи
Ціна вказана за переліт в один бік за 2 дорослих.
З Києва:
- Катовіце – 9,49 євро;
- Бидгощ – 10,99 євро;
- Вроцлав – 13,99 євро;
- Гданськ – 13,99 євро;
- Варшава Модлін – 14,19 євро;
- Познань – 14,99 євро;
- Братислава – 15,49 євро;
- Краків – 15,74 євро;
- Франкфурт-Хан – 17,74 євро;
- Мальта – 17,99 євро;
- Турин – 17,99 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 18,49 євро;
- Мілан-Бергамо – 18,74 євро;
- Рига – 18,74 євро;
- Болонья – 18,99 євро;
- Венеція-Тревізо – 18,99 євро;
- Катанія – 18,99 євро;
- Лондон-Станстед – 18,99 євро;
- Неаполь – 18,99 євро;
- Софія – 19,74 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 19,99 євро;
- Манчестер – 20,99 євро;
- Дублін – 21,24 євро.
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Зі Львова:
- Варшава Модлін – 12,99 євро;
- Вроцлав – 13,49 євро;
- Краків – 13,99 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 14,74 євро;
- Братислава – 14,99 євро;
- Каунас – 14,99 євро;
- Познань – 14,99 євро;
- Барі – 16,99 євро;
- Палермо – 16,99 євро;
- Піза – 16,99 євро;
- Турин – 16,99 євро;
- Венеція-Тревізо – 17,74 євро;
- Мілан-Бергамо – 17,99 євро;
- Неаполь – 18,49 євро;
- Рига – 18,49 євро;
- Меммінген – 18,74 євро;
- Манчестер – 18,99 євро;
- Лондон-Станстед – 20,24 євро;
- Болонья – 20,74 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 20,74 євро.
З Одеси:
- Катовіце – 9,49 євро;
- Вроцлав – 10,49 євро;
- Гданськ – 12,99 євро;
- Познань – 16,99 євро;
- Краків – 17,99 євро;
- Мілан-Бергамо – 17,99 євро;
- Болонья – 18,99 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 18,99 євро;
- Берлін-Бранденбург – 20,49 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 20,49 євро.