Другий за пів ціни: в Ryanair триває швидкий розпродаж квитків – акційні напрямки

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair організувала одноденний розпродаж. Пропонує купити квиток за тарифом Value та отримати другий квиток за пів ціни.

Акція "Купуючи один, отримайте другий за пів ціни" поширюється на деякі маршрути та не поєднується з іншими знижками або розпродажами.

А ви знали Ryanair зупинив продаж авіаквитків з двох міст України: що відомо

Пропозиція діє, якщо бронювання здійснюється на кількох пасажирів. Летіти за акційними напрямами можна з кількох міст України. Зокрема:

Києва;

Львова;

Одеси.

Акційні напрямки й тарифи

Розпродаж триватиме2022 року, а здійснити подорож потрібно з 10 лютого до 31 березня 2022 року.

Ціна вказана за переліт в один бік за 2 дорослих.

З Києва:

Катовіце – 9,49 євро;

– 9,49 євро; Бидгощ – 10,99 євро;

– 10,99 євро; Вроцлав – 13,99 євро;

– 13,99 євро; Гданськ – 13,99 євро;

– 13,99 євро; Варшава Модлін – 14,19 євро;

– 14,19 євро; Познань – 14,99 євро;

– 14,99 євро; Братислава – 15,49 євро;

– 15,49 євро; Краків – 15,74 євро;

– 15,74 євро; Франкфурт-Хан – 17,74 євро;

– 17,74 євро; Мальта – 17,99 євро;

– 17,99 євро; Турин – 17,99 євро;

– 17,99 євро; Дюссельдорф-Веце – 18,49 євро;

– 18,49 євро; Мілан-Бергамо – 18,74 євро;

– 18,74 євро; Рига – 18,74 євро;

– 18,74 євро; Болонья – 18,99 євро;

– 18,99 євро; Венеція-Тревізо – 18,99 євро;

– 18,99 євро; Катанія – 18,99 євро;

– 18,99 євро; Лондон-Станстед – 18,99 євро;

– 18,99 євро; Неаполь – 18,99 євро;

– 18,99 євро; Софія – 19,74 євро;

– 19,74 євро; Рим Ф'юмічіно – 19,99 євро;

– 19,99 євро; Манчестер – 20,99 євро;

– 20,99 євро; Дублін – 21,24 євро.

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Зі Львова:

Варшава Модлін – 12,99 євро;

– 12,99 євро; Вроцлав – 13,49 євро;

– 13,49 євро; Краків – 13,99 євро;

– 13,99 євро; Дюссельдорф-Веце – 14,74 євро;

– 14,74 євро; Братислава – 14,99 євро;

– 14,99 євро; Каунас – 14,99 євро;

– 14,99 євро; Познань – 14,99 євро;

– 14,99 євро; Барі – 16,99 євро;

– 16,99 євро; Палермо – 16,99 євро;

– 16,99 євро; Піза – 16,99 євро;

– 16,99 євро; Турин – 16,99 євро;

– 16,99 євро; Венеція-Тревізо – 17,74 євро;

– 17,74 євро; Мілан-Бергамо – 17,99 євро;

– 17,99 євро; Неаполь – 18,49 євро;

– 18,49 євро; Рига – 18,49 євро;

– 18,49 євро; Меммінген – 18,74 євро;

– 18,74 євро; Манчестер – 18,99 євро;

– 18,99 євро; Лондон-Станстед – 20,24 євро;

– 20,24 євро; Болонья – 20,74 євро;

– 20,74 євро; Рим Ф'юмічіно – 20,74 євро.

З Одеси:

Катовіце – 9,49 євро;

– 9,49 євро; Вроцлав – 10,49 євро;

– 10,49 євро; Гданськ – 12,99 євро;

– 12,99 євро; Познань – 16,99 євро;

– 16,99 євро; Краків – 17,99 євро;

– 17,99 євро; Мілан-Бергамо – 17,99 євро;

– 17,99 євро; Болонья – 18,99 євро;

– 18,99 євро; Рим Ф'юмічіно – 18,99 євро;

– 18,99 євро; Берлін-Бранденбург – 20,49 євро;

– 20,49 євро; Дюссельдорф-Веце – 20,49 євро.