Акція "Купуючи один, отримайте другий за пів ціни" поширюється на деякі маршрути та не поєднується з іншими знижками або розпродажами.

А ви знали Ryanair зупинив продаж авіаквитків з двох міст України: що відомо

Пропозиція діє, якщо бронювання здійснюється на кількох пасажирів. Летіти за акційними напрямами можна з кількох міст України. Зокрема:

  • Києва;
  • Львова;
  • Одеси.

Акційні напрямки й тарифи

Ціна вказана за переліт в один бік за 2 дорослих.

З Києва:

  • Катовіце – 9,49 євро;
  • Бидгощ – 10,99 євро;
  • Вроцлав – 13,99 євро;
  • Гданськ – 13,99 євро;
  • Варшава Модлін – 14,19 євро;
  • Познань – 14,99 євро;
  • Братислава – 15,49 євро;
  • Краків – 15,74 євро;
  • Франкфурт-Хан – 17,74 євро;
  • Мальта – 17,99 євро;
  • Турин – 17,99 євро;
  • Дюссельдорф-Веце – 18,49 євро;
  • Мілан-Бергамо – 18,74 євро;
  • Рига – 18,74 євро;
  • Болонья – 18,99 євро;
  • Венеція-Тревізо – 18,99 євро;
  • Катанія – 18,99 євро;
  • Лондон-Станстед – 18,99 євро;
  • Неаполь – 18,99 євро;
  • Софія – 19,74 євро;
  • Рим Ф'юмічіно – 19,99 євро;
  • Манчестер – 20,99 євро;
  • Дублін – 21,24 євро.

Читайте також Ryanair запускає 13 нових маршрутів з України: куди літатиме

Зі Львова:

  • Варшава Модлін – 12,99 євро;
  • Вроцлав – 13,49 євро;
  • Краків – 13,99 євро;
  • Дюссельдорф-Веце – 14,74 євро;
  • Братислава – 14,99 євро;
  • Каунас – 14,99 євро;
  • Познань – 14,99 євро;
  • Барі – 16,99 євро;
  • Палермо – 16,99 євро;
  • Піза – 16,99 євро;
  • Турин – 16,99 євро;
  • Венеція-Тревізо – 17,74 євро;
  • Мілан-Бергамо – 17,99 євро;
  • Неаполь – 18,49 євро;
  • Рига – 18,49 євро;
  • Меммінген – 18,74 євро;
  • Манчестер – 18,99 євро;
  • Лондон-Станстед – 20,24 євро;
  • Болонья – 20,74 євро;
  • Рим Ф'юмічіно – 20,74 євро.

З Одеси:

  • Катовіце – 9,49 євро;
  • Вроцлав – 10,49 євро;
  • Гданськ – 12,99 євро;
  • Познань – 16,99 євро;
  • Краків – 17,99 євро;
  • Мілан-Бергамо – 17,99 євро;
  • Болонья – 18,99 євро;
  • Рим Ф'юмічіно – 18,99 євро;
  • Берлін-Бранденбург – 20,49 євро;
  • Дюссельдорф-Веце – 20,49 євро.