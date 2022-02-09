Акція "Купуючи один, отримайте другий за пів ціни" поширюється на деякі маршрути та не поєднується з іншими знижками або розпродажами.
А ви знали Ryanair зупинив продаж авіаквитків з двох міст України: що відомо
Пропозиція діє, якщо бронювання здійснюється на кількох пасажирів. Летіти за акційними напрямами можна з кількох міст України. Зокрема:
- Києва;
- Львова;
- Одеси.
Акційні напрямки й тарифи
Ціна вказана за переліт в один бік за 2 дорослих.
З Києва:
- Катовіце – 9,49 євро;
- Бидгощ – 10,99 євро;
- Вроцлав – 13,99 євро;
- Гданськ – 13,99 євро;
- Варшава Модлін – 14,19 євро;
- Познань – 14,99 євро;
- Братислава – 15,49 євро;
- Краків – 15,74 євро;
- Франкфурт-Хан – 17,74 євро;
- Мальта – 17,99 євро;
- Турин – 17,99 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 18,49 євро;
- Мілан-Бергамо – 18,74 євро;
- Рига – 18,74 євро;
- Болонья – 18,99 євро;
- Венеція-Тревізо – 18,99 євро;
- Катанія – 18,99 євро;
- Лондон-Станстед – 18,99 євро;
- Неаполь – 18,99 євро;
- Софія – 19,74 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 19,99 євро;
- Манчестер – 20,99 євро;
- Дублін – 21,24 євро.
Читайте також Ryanair запускає 13 нових маршрутів з України: куди літатиме
Зі Львова:
- Варшава Модлін – 12,99 євро;
- Вроцлав – 13,49 євро;
- Краків – 13,99 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 14,74 євро;
- Братислава – 14,99 євро;
- Каунас – 14,99 євро;
- Познань – 14,99 євро;
- Барі – 16,99 євро;
- Палермо – 16,99 євро;
- Піза – 16,99 євро;
- Турин – 16,99 євро;
- Венеція-Тревізо – 17,74 євро;
- Мілан-Бергамо – 17,99 євро;
- Неаполь – 18,49 євро;
- Рига – 18,49 євро;
- Меммінген – 18,74 євро;
- Манчестер – 18,99 євро;
- Лондон-Станстед – 20,24 євро;
- Болонья – 20,74 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 20,74 євро.
З Одеси:
- Катовіце – 9,49 євро;
- Вроцлав – 10,49 євро;
- Гданськ – 12,99 євро;
- Познань – 16,99 євро;
- Краків – 17,99 євро;
- Мілан-Бергамо – 17,99 євро;
- Болонья – 18,99 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 18,99 євро;
- Берлін-Бранденбург – 20,49 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 20,49 євро.