Акція "Купуючи один, отримайте другий за пів ціни" поширюється на деякі маршрути та не поєднується з іншими знижками або розпродажами.

А ви знали Ryanair зупинив продаж авіаквитків з двох міст України: що відомо

Пропозиція діє, якщо бронювання здійснюється на кількох пасажирів. Летіти за акційними напрямами можна з кількох міст України. Зокрема:

Києва;

Львова;

Одеси.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до півночі 09 лютого 2022 року, а здійснити подорож потрібно з 10 лютого до 31 березня 2022 року.

Акційні напрямки й тарифи

Ціна вказана за переліт в один бік за 2 дорослих.

З Києва:

Катовіце – 9,49 євро;

– 9,49 євро; Бидгощ – 10,99 євро;

– 10,99 євро; Вроцлав – 13,99 євро;

– 13,99 євро; Гданськ – 13,99 євро;

– 13,99 євро; Варшава Модлін – 14,19 євро;

– 14,19 євро; Познань – 14,99 євро;

– 14,99 євро; Братислава – 15,49 євро;

– 15,49 євро; Краків – 15,74 євро;

– 15,74 євро; Франкфурт-Хан – 17,74 євро;

– 17,74 євро; Мальта – 17,99 євро;

– 17,99 євро; Турин – 17,99 євро;

– 17,99 євро; Дюссельдорф-Веце – 18,49 євро;

– 18,49 євро; Мілан-Бергамо – 18,74 євро;

– 18,74 євро; Рига – 18,74 євро;

– 18,74 євро; Болонья – 18,99 євро;

– 18,99 євро; Венеція-Тревізо – 18,99 євро;

– 18,99 євро; Катанія – 18,99 євро;

– 18,99 євро; Лондон-Станстед – 18,99 євро;

– 18,99 євро; Неаполь – 18,99 євро;

– 18,99 євро; Софія – 19,74 євро;

– 19,74 євро; Рим Ф'юмічіно – 19,99 євро;

– 19,99 євро; Манчестер – 20,99 євро;

– 20,99 євро; Дублін – 21,24 євро.

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Зі Львова:

Варшава Модлін – 12,99 євро;

– 12,99 євро; Вроцлав – 13,49 євро;

– 13,49 євро; Краків – 13,99 євро;

– 13,99 євро; Дюссельдорф-Веце – 14,74 євро;

– 14,74 євро; Братислава – 14,99 євро;

– 14,99 євро; Каунас – 14,99 євро;

– 14,99 євро; Познань – 14,99 євро;

– 14,99 євро; Барі – 16,99 євро;

– 16,99 євро; Палермо – 16,99 євро;

– 16,99 євро; Піза – 16,99 євро;

– 16,99 євро; Турин – 16,99 євро;

– 16,99 євро; Венеція-Тревізо – 17,74 євро;

– 17,74 євро; Мілан-Бергамо – 17,99 євро;

– 17,99 євро; Неаполь – 18,49 євро;

– 18,49 євро; Рига – 18,49 євро;

– 18,49 євро; Меммінген – 18,74 євро;

– 18,74 євро; Манчестер – 18,99 євро;

– 18,99 євро; Лондон-Станстед – 20,24 євро;

– 20,24 євро; Болонья – 20,74 євро;

– 20,74 євро; Рим Ф'юмічіно – 20,74 євро.

З Одеси:

Катовіце – 9,49 євро;

– 9,49 євро; Вроцлав – 10,49 євро;

– 10,49 євро; Гданськ – 12,99 євро;

– 12,99 євро; Познань – 16,99 євро;

– 16,99 євро; Краків – 17,99 євро;

– 17,99 євро; Мілан-Бергамо – 17,99 євро;

– 17,99 євро; Болонья – 18,99 євро;

– 18,99 євро; Рим Ф'юмічіно – 18,99 євро;

– 18,99 євро; Берлін-Бранденбург – 20,49 євро;

– 20,49 євро; Дюссельдорф-Веце – 20,49 євро.

Нагадаємо, з 1 до 28 лютого Ryanair зупинив обслуговування напрямків Київ – Бидгощ, Львів – Барі, Львів – Палермо, Львів – Турин, Львів – Братислава, Херсон – Краків, Херсон – Відень