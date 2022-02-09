Акция "Покупая один, получите второй за полцены" распространяется на некоторые маршруты и не сочетается с другими скидками или распродажами.
А вы знали Ryanair остановил продажу авиабилетов из двух городов Украины: что известно
Предложение действует, если бронирование производится на нескольких пассажиров. Лететь по акционным направлениям можно из нескольких городов Украины. В частности:
- Киева;
- Львова;
- Одесса.
Акционные направления и тарифы
Цена указана за перелет в одну сторону за 2 взрослых.
Из Киева:
- Катовице – 9,49 евро;
- Быдгощ – 10,99 евро;
- Вроцлав – 13,99 евро;
- Гданьск – 13,99 евро;
- Варшава Модлин – 14,19 евро;
- Познань – 14,99 евро;
- Братислава – 15,49 евро;
- Краков – 15,74 евро;
- Франкфурт-Хан – 17,74 евро;
- Мальта – 17,99 евро;
- Турин – 17,99 евро;
- Дюссельдорф-Веце – 18,49 евро;
- Милан-Бергамо – 18,74 евро;
- Рига – 18,74 евро;
- Болонья – 18,99 евро;
- Венеция-Тревизо – 18,99 евро;
- Катания – 18,99 евро;
- Лондон-Станстед – 18,99 евро;
- Неаполь – 18,99 евро;
- София – 19,74 евро;
- Рим Фьюмичино – 19,99 евро;
- Манчестер – 20,99 евро;
- Дублин – 21,24 евро.
Читайте также Ryanair запускает 13 новых маршрутов из Украины: куда будет летать
Из Львова:
- Варшава Модлин – 12,99 евро;
- Вроцлав – 13,49 евро;
- Краков – 13,99 евро;
- Дюссельдорф-Веце – 14,74 евро;
- Братислава – 14,99 евро;
- Каунас – 14,99 евро;
- Познань – 14,99 евро;
- Бари – 16,99 евро;
- Палермо – 16,99 евро;
- Пиза – 16,99 евро;
- Турин – 16,99 евро;
- Венеция-Тревизо – 17,74 евро;
- Милан-Бергамо – 17,99 евро;
- Неаполь – 18,49 евро;
- Рига – 18,49 евро;
- Мемминген – 18,74 евро;
- Манчестер – 18,99 евро;
- Лондон-Станстед – 20,24 евро;
- Болонья – 20,74 евро;
- Рим Фьюмичино – 20,74 евро.
Из Одессы:
- Катовице – 9,49 евро;
- Вроцлав – 10,49 евро;
- Гданьск – 12,99 евро;
- Познань – 16,99 евро;
- Краков – 17,99 евро;
- Милан-Бергамо – 17,99 евро;
- Болонья – 18,99 евро;
- Рим Фьюмичино – 18,99 евро;
- Берлин-Бранденбург – 20,49 евро;
- Дюссельдорф-Веце – 20,49 евро.