Акция "Покупая один, получите второй за полцены" распространяется на некоторые маршруты и не сочетается с другими скидками или распродажами.

А вы знали Ryanair остановил продажу авиабилетов из двух городов Украины: что известно

Предложение действует, если бронирование производится на нескольких пассажиров. Лететь по акционным направлениям можно из нескольких городов Украины. В частности:

  • Киева;
  • Львова;
  • Одесса.

Акционные направления и тарифы

Цена указана за перелет в одну сторону за 2 взрослых.

Из Киева:

  • Катовице – 9,49 евро;
  • Быдгощ – 10,99 евро;
  • Вроцлав – 13,99 евро;
  • Гданьск – 13,99 евро;
  • Варшава Модлин – 14,19 евро;
  • Познань – 14,99 евро;
  • Братислава – 15,49 евро;
  • Краков – 15,74 евро;
  • Франкфурт-Хан – 17,74 евро;
  • Мальта – 17,99 евро;
  • Турин – 17,99 евро;
  • Дюссельдорф-Веце – 18,49 евро;
  • Милан-Бергамо – 18,74 евро;
  • Рига – 18,74 евро;
  • Болонья – 18,99 евро;
  • Венеция-Тревизо – 18,99 евро;
  • Катания – 18,99 евро;
  • Лондон-Станстед – 18,99 евро;
  • Неаполь – 18,99 евро;
  • София – 19,74 евро;
  • Рим Фьюмичино – 19,99 евро;
  • Манчестер – 20,99 евро;
  • Дублин – 21,24 евро.

Читайте также Ryanair запускает 13 новых маршрутов из Украины: куда будет летать

Из Львова:

  • Варшава Модлин – 12,99 евро;
  • Вроцлав – 13,49 евро;
  • Краков – 13,99 евро;
  • Дюссельдорф-Веце – 14,74 евро;
  • Братислава – 14,99 евро;
  • Каунас – 14,99 евро;
  • Познань – 14,99 евро;
  • Бари – 16,99 евро;
  • Палермо – 16,99 евро;
  • Пиза – 16,99 евро;
  • Турин – 16,99 евро;
  • Венеция-Тревизо – 17,74 евро;
  • Милан-Бергамо – 17,99 евро;
  • Неаполь – 18,49 евро;
  • Рига – 18,49 евро;
  • Мемминген – 18,74 евро;
  • Манчестер – 18,99 евро;
  • Лондон-Станстед – 20,24 евро;
  • Болонья – 20,74 евро;
  • Рим Фьюмичино – 20,74 евро.

Из Одессы:

  • Катовице – 9,49 евро;
  • Вроцлав – 10,49 евро;
  • Гданьск – 12,99 евро;
  • Познань – 16,99 евро;
  • Краков – 17,99 евро;
  • Милан-Бергамо – 17,99 евро;
  • Болонья – 18,99 евро;
  • Рим Фьюмичино – 18,99 евро;
  • Берлин-Бранденбург – 20,49 евро;
  • Дюссельдорф-Веце – 20,49 евро.