Акция "Покупая один, получите второй за полцены" распространяется на некоторые маршруты и не сочетается с другими скидками или распродажами.

А вы знали Ryanair остановил продажу авиабилетов из двух городов Украины: что известно

Предложение действует, если бронирование производится на нескольких пассажиров. Лететь по акционным направлениям можно из нескольких городов Украины. В частности:

Киева;

Львова;

Одесса.

Обратите внимание! Распродажа будет длиться до полуночи 09 февраля 2022 года, а совершить путешествие нужно с 10 февраля по 31 марта 2022 года.

Акционные направления и тарифы

Цена указана за перелет в одну сторону за 2 взрослых.

Из Киева:

Катовице – 9,49 евро;

– 9,49 евро; Быдгощ – 10,99 евро;

– 10,99 евро; Вроцлав – 13,99 евро;

– 13,99 евро; Гданьск – 13,99 евро;

– 13,99 евро; Варшава Модлин – 14,19 евро;

– 14,19 евро; Познань – 14,99 евро;

– 14,99 евро; Братислава – 15,49 евро;

– 15,49 евро; Краков – 15,74 евро;

– 15,74 евро; Франкфурт-Хан – 17,74 евро;

– 17,74 евро; Мальта – 17,99 евро;

– 17,99 евро; Турин – 17,99 евро;

– 17,99 евро; Дюссельдорф-Веце – 18,49 евро;

– 18,49 евро; Милан-Бергамо – 18,74 евро;

– 18,74 евро; Рига – 18,74 евро;

– 18,74 евро; Болонья – 18,99 евро;

– 18,99 евро; Венеция-Тревизо – 18,99 евро;

– 18,99 евро; Катания – 18,99 евро;

– 18,99 евро; Лондон-Станстед – 18,99 евро;

– 18,99 евро; Неаполь – 18,99 евро;

– 18,99 евро; София – 19,74 евро;

– 19,74 евро; Рим Фьюмичино – 19,99 евро;

– 19,99 евро; Манчестер – 20,99 евро;

– 20,99 евро; Дублин – 21,24 евро.

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Из Львова:

Варшава Модлин – 12,99 евро;

– 12,99 евро; Вроцлав – 13,49 евро;

– 13,49 евро; Краков – 13,99 евро;

– 13,99 евро; Дюссельдорф-Веце – 14,74 евро;

– 14,74 евро; Братислава – 14,99 евро;

– 14,99 евро; Каунас – 14,99 евро;

– 14,99 евро; Познань – 14,99 евро;

– 14,99 евро; Бари – 16,99 евро;

– 16,99 евро; Палермо – 16,99 евро;

– 16,99 евро; Пиза – 16,99 евро;

– 16,99 евро; Турин – 16,99 евро;

– 16,99 евро; Венеция-Тревизо – 17,74 евро;

– 17,74 евро; Милан-Бергамо – 17,99 евро;

– 17,99 евро; Неаполь – 18,49 евро;

– 18,49 евро; Рига – 18,49 евро;

– 18,49 евро; Мемминген – 18,74 евро;

– 18,74 евро; Манчестер – 18,99 евро;

– 18,99 евро; Лондон-Станстед – 20,24 евро;

– 20,24 евро; Болонья – 20,74 евро;

– 20,74 евро; Рим Фьюмичино – 20,74 евро.

Из Одессы:

Катовице – 9,49 евро;

– 9,49 евро; Вроцлав – 10,49 евро;

– 10,49 евро; Гданьск – 12,99 евро;

– 12,99 евро; Познань – 16,99 евро;

– 16,99 евро; Краков – 17,99 евро;

– 17,99 евро; Милан-Бергамо – 17,99 евро;

– 17,99 евро; Болонья – 18,99 евро;

– 18,99 евро; Рим Фьюмичино – 18,99 евро;

– 18,99 евро; Берлин-Бранденбург – 20,49 евро;

– 20,49 евро; Дюссельдорф-Веце – 20,49 евро.

Напомним, с 1 по 28 февраля Ryanair остановил обслуживание направлений Киев – Быдгощ, Львов – Бари, Львов – Палермо, Львов – Турин, Львов – Братислава, Херсон – Краков, Херсон – Вена.