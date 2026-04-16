Українка Дана, яка веде блог у тіктоці під ніком @danamaksimovaa, побувала у Японії і виснувала – у цій країні дешевше, ніж багато хто думає. Вона детально поділилася цінами на проживання, харчування та проїзд.

Які ціни у Японії?

Ціни на житло коливаються у межах 45 – 75 доларів, а чим далі від Токіо, тим дешевше

За проїзд у метро українка платила в межах 0,75 – 3,8 долара, а ціна залежала від відстані.

Поїздка швидкісним потягом Сінкансен може вдарити по кишені, адже квиток коштує 90 – 130 доларів. Але ціна цілком виправдана, адже цим потягом можна проїхати пів країни за 2 години.

Оренда кімоно – від 20 доларів за день

– від 20 доларів за день Вхід у визначні місця здебільшого був безкоштовний .

. Купання у природних гарячих джерелах у Беппу коштувало 15 доларів.

Квиток у парк Наруто – 35 доларів.

Квиток у музей в Токіо – 3,5 долара.

Матча коштувала близько 4,4 долара й часто була дорожчою, ніж страви.

Вулична їжа коштує від 1,2 до 4,4 долара, а її вибір – величезний.

Японські супи – 4 – 9 євро.

Суші коштують від 1,2 до 6 доларів за 2 штуки.

У коментарях дівчині почали дорікати за те, що вона не врахувала вартість перельоту, який з добиранням з України зовсім недешевий. Та українка зауважила, що її ціллю було показати, що ціни у самій Японії такі самі, як у Європі, а тому не варто їх боятися. Летіла Дана у Японію вже з В'єтнаму, і квиток коштував 200 доларів разом з великою валізою.

До слова, інша туристка з України, Анна Кейбало, також записувала відео з Японії і розповідала, що ціни у цій країні подекуди дешевші, ніж в Україні. Вечеря на двох у популярному ресторані, у який, щоб потрапити, треба стояти в черзі, коштувала 2300 гривень.

Що бюджетним туристам треба знати про Японію?

Раніше ми ділилися порадами, які стануть в пригоді бюджетним туристам у Японії. Наприклад, житло тут вигідніше бронювати не заздалегідь, а вже на місці. Річ у тому, що власники та готелі часто дають хороші знижки, якщо житло незаброньоване.

Крім того, подорожувати варто менш популярними містами, адже ціни у розпіарених локаціях зазвичай вищі.