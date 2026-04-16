Украинка Дана, которая ведет блог в тиктоке под ником @danamaksimovaa, побывала в Японии и выяснила – в этой стране дешевле, чем многие думают. Она подробно поделилась ценами на проживание, питание и проезд.

Цены на жилье колеблются в пределах 45 – 75 долларов, а чем дальше от Токио, тем дешевле

За проезд в метро украинка платила в пределах 0,75 – 3,8 доллара, а цена зависела от расстояния.

Поездка скоростным поездом Синкансен может ударить по карману, ведь билет стоит 90 – 130 долларов. Но цена вполне оправдана, ведь этим поездом можно проехать пол страны за 2 часа.

Аренда кимоно – от 20 долларов за день

– от 20 долларов за день Вход в достопримечательности в основном был бесплатным .

. Купание в природных горячих источниках в Беппу стоило 15 долларов.

в Беппу стоило 15 долларов. Билет в парк Наруто – 35 долларов.

– 35 долларов. Билет в музей в Токио – 3,5 долларов.

Матча стоила около 4,4 доллара и часто была дороже, чем блюда.

Уличная еда стоит от 1,2 до 4,4 доллара, а ее выбор – огромный.

Японские супы – 4 – 9 евро.

– 4 – 9 евро. Суши стоят от 1,2 до 6 долларов за 2 штуки.

В комментариях девушку начали упрекать за то, что она не учла стоимость перелета, который с добиранием из Украины совсем недешевый. Но украинка заметила, что ее целью было показать, что цены в самой Японии такие же, как в Европе, а потому не стоит их бояться. Летела Дана в Японию уже из Вьетнама, и билет стоил 200 долларов вместе с большим чемоданом.

К слову, другая туристка из Украины, Анна Кейбало, также записывала видео из Японии и рассказывала, что цены в этой стране иногда дешевле, чем в Украине. Ужин на двоих в популярном ресторане, в который, чтобы попасть, надо стоять в очереди, стоил 2300 гривен.

Что бюджетным туристам надо знать о Японии?

Ранее мы делились советами, которые пригодятся бюджетным туристам в Японии. Например, жилье здесь выгоднее бронировать не заранее, а уже на месте. Дело в том, что владельцы и отели часто дают хорошие скидки, если жилье незабронированное.

Кроме того, путешествовать стоит менее популярными городами, ведь цены в распиаренных локациях обычно выше.