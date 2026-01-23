Не тільки Трускавець і Моршин: куди поїхати на Львівщині, щоб гарно відпочити
- Східниця пропонує різноманітні туристичні маршрути, зокрема нову екостежку "Респект – Гаївка", та піші прогулянки у Сколівських Бескидах.
- Селище відоме також своїми мінеральними джерелами, а ще сучасними готелями та ресторанами з авторською кухнею.
Це мальовниче курортне селище розташоване у Львівській області. А саме у Дрогобицькому районі у розлогій долині на березі невеликої гірської річки Східничанка.
Мовиться про Східницю, і вона таки є непоганою альтернативою більш відомим Трускавцю та Моршину. З посиланням на karpaty.info розповідаємо про це докладніше.
Східниця – чому варто їхати у це тихе карпатське селище біля Трускавця?
Це тихе карпатське містечко у передгір'ях Карпат, Східниця, розташоване у Львівській області на висоті 600 – 900 метрів над рівнем моря. І воно приваблює туристів чудовою природою, заповідними куточками та краєвидами.
Селище межує з державним заповідником Сколівські Бескиди – це гори, які ховаються під зеленими парасольками ялин. Величезні дерева, вік яких сягає 100 – 150 років, підносяться над мальовничими стежками.
У липні 2025 року у Східниці відкрили нову екостежку "Респект – Гаївка" протяжністю 2,3 кілометра, як зазначає "Високий Замок". Вона є однією з найдовших у тут та має рекреаційний потенціал. Стежка веде через відпочинкову галявину "Гаївка" до водоспаду "Чотири копитця".
На маршруті туристам відкриваються неймовірні панорамні краєвиди на Карпати. А ще за гарної погоди можна освіжитися прохолодою гірської річки.
Інші популярні піші маршрути вглиб масиву Сколівських Бескидів мають довжину близько 6 кілометрів з перепадом висот лише 500 метрів. Складних високих гір, скель та обривів тут немає, тож походи прості та підходять для всіх.
У самому селищі варто прогулятися парком Пантелеймона Цілителя. Тут можна побачити старі нафтові качалки, що нагадують про нафтовидобувне минуле Східниці, а також казкової краси ліс, сувенірний базар і дуже довірливих білок.
Цікава альтернатива Трускавцю і Моршину – Східниця: дивіться відео PakuemoValizy
Східниця також пропонує сучасні готелі з панорамними видами на гори. Є тут помешкання і на будь-який інший бюджет, а ще ресторани з авторською кухнею, грузинські, карпатські та європейські страви.
Загалом, Східниця – тихе селище, де можна відпочити від міського шуму серед чистого повітря та мальовничих пейзажів. До того ж тут, кажуть, чи не найбільша кількість джерел із мінеральними водами в Україні.
Як дістатися до Східниці? Найкраще потягом до Львова чи Трускавця, а вже звідти автобусом. Їхати від Львова приблизно 2 – 3 години, а добратися з Трускавця можна за 20 – 30 хвилин.
До слова, фортеця Тустань – стародавній оборонний комплекс, "вмонтований" прямо в скелі – розташований у селі Урич геть неподалік від Східниці. Тож її дуже зручно відвідати саме під час гостин до цього курорту.
А по що їдуть люди у Моршин та Трускавець?
Трускавець – популярне на Львівщині місто для відпочинку. Окрім санації, гіди радять відвідати парки "Адамівка" та "Підгір'я", музеї "Історія Трускавця" та Михайла Біласа, а також Гошівську гору. Цікавий факт – гусак із гілочкою в дзьобі є символом міста та зображений на гербі.
Моршин – також курортне місто у Львівській області, відоме мінеральними водами та санаторіями. Тут можна скуштувати знамениту мінеральну воду "Моршинська" безпосередньо з джерела. Також варто відвідати "Мармуровий палац", Лісове озеро, бювет "Грибок" і Пейзажну алею.
Часті питання
Які природні особливості приваблюють туристів до Східниці?
Східниця приваблює туристів чудовою природою, заповідними куточками та краєвидами. Вона розташована в передгір'ях Карпат на висоті 600 – 900 метрів над рівнем моря, межує з державним заповідником "Сколівські Бескиди".
Які туристичні маршрути є у Східниці?
У Східниці є нова екостежка "Респект – Гаївка" протяжністю 2,3 кілометра, яка веде до водоспаду "Чотири копитця". Також є інші піші маршрути вглиб масиву Сколівських Бескидів завдовжки близько 6 кілометрів – вони прості та підходять для всіх, бо тут немає складних високих гір, скель та обривів.
Чим Східниця відрізняється від інших курортів, як Трускавець і Моршин?
Східниця – тихе карпатське селище, яке пропонує відпочинок серед чистого повітря та мальовничих пейзажів. Крім того, тут є значна кількість джерел із мінеральними водами, сучасні готелі з панорамними видами на гори, а також ресторани з авторською кухнею, що робить її цікавою альтернативою більш відомим курортам.