Не только Трускавец и Моршин: куда поехать на Львовщине, чтобы хорошо отдохнуть

Этот живописный курортный поселок расположен во Львовской области. А именно в Дрогобычском районе в широкой долине на берегу небольшой горной реки Сходничанка.

Речь идет о Сходнице, и она таки является неплохой альтернативой более известным Трускавцу и Моршину. Со ссылкой на karpaty.info рассказываем об этом подробнее.

Смотрите также Три красивых города на Львовщине, которые можно посетить на электричке

Сходница – почему стоит ехать в этот тихий карпатский поселок возле Трускавца?

Это тихий карпатский городок в предгорьях Карпат, Сходница, расположен во Львовской области на высоте 600 – 900 метров над уровнем моря. И он привлекает туристов великолепной природой, заповедными уголками и пейзажами.

Поселок граничит с государственным заповедником Сколевские Бескиды – это горы, которые прячутся под зелеными зонтиками елей. Огромные деревья, возраст которых достигает 100 – 150 лет, возвышаются над живописными тропами.

В июле 2025 года в Сходнице открыли новую экотропу "Респект – Гаевка" протяженностью 2,3 километра, как отмечает "Высокий Замок". Она является одной из самых длинных в здесь и имеет рекреационный потенциал. Тропа ведет через поляну отдыха "Гаевка" к водопаду "Четыре копытца".

На маршруте туристам открываются невероятные панорамные виды на Карпаты. А еще при хорошей погоде можно освежиться прохладой горной реки.

Другие популярные пешие маршруты вглубь массива Сколевских Бескидов имеют длину около 6 километров с перепадом высот всего 500 метров. Сложных высоких гор, скал и обрывов здесь нет, поэтому походы простые и подходят для всех.

В самом поселке стоит прогуляться по парку Пантелеймона Целителя. Здесь можно увидеть старые нефтяные качалки, напоминающие о нефтедобывающем прошлом Сходницы, а также сказочной красоты лес, сувенирный базар и очень доверчивых белок.

Интересная альтернатива Трускавцу и Моршину – Сходница: смотрите видео PakuemoValizy

Сходница также предлагает современные отели с панорамными видами на горы. Есть здесь жилье и на любой другой бюджет, а еще рестораны с авторской кухней, грузинские, карпатские и европейские блюда.

В общем, Сходница – тихий поселок, где можно отдохнуть от городского шума среди чистого воздуха и живописных пейзажей. К тому же здесь, говорят, едва ли не самое большое количество источников с минеральными водами в Украине.

Как добраться к Сходнице? Лучше всего поездом до Львова или Трускавца, а уже оттуда автобусом. Ехать от Львова примерно 2 – 3 часа, а доехать из Трускавца можно за 20 – 30 минут.

К слову, крепость Тустань – древний оборонный комплекс, "вмонтированный" прямо в скалы – расположен в селе Урыч совсем недалеко от Сходницы. Поэтому ее очень удобно посетить именно во время гостевания в этом курорте.

А за чем едут люди в Моршин и Трускавец?