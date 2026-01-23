Не только Трускавец и Моршин: куда поехать на Львовщине, чтобы хорошо отдохнуть
- Сходница предлагает разнообразные туристические маршруты, в частности новую экотропу "Респект – Гаевка", и пешие прогулки в Сколевских Бескидах.
- Поселок известен также своими минеральными источниками, а еще современными отелями и ресторанами с авторской кухней.
Этот живописный курортный поселок расположен во Львовской области. А именно в Дрогобычском районе в широкой долине на берегу небольшой горной реки Сходничанка.
Речь идет о Сходнице, и она таки является неплохой альтернативой более известным Трускавцу и Моршину. Со ссылкой на karpaty.info рассказываем об этом подробнее.
Сходница – почему стоит ехать в этот тихий карпатский поселок возле Трускавца?
Это тихий карпатский городок в предгорьях Карпат, Сходница, расположен во Львовской области на высоте 600 – 900 метров над уровнем моря. И он привлекает туристов великолепной природой, заповедными уголками и пейзажами.
Поселок граничит с государственным заповедником Сколевские Бескиды – это горы, которые прячутся под зелеными зонтиками елей. Огромные деревья, возраст которых достигает 100 – 150 лет, возвышаются над живописными тропами.
В июле 2025 года в Сходнице открыли новую экотропу "Респект – Гаевка" протяженностью 2,3 километра, как отмечает "Высокий Замок". Она является одной из самых длинных в здесь и имеет рекреационный потенциал. Тропа ведет через поляну отдыха "Гаевка" к водопаду "Четыре копытца".
На маршруте туристам открываются невероятные панорамные виды на Карпаты. А еще при хорошей погоде можно освежиться прохладой горной реки.
Другие популярные пешие маршруты вглубь массива Сколевских Бескидов имеют длину около 6 километров с перепадом высот всего 500 метров. Сложных высоких гор, скал и обрывов здесь нет, поэтому походы простые и подходят для всех.
В самом поселке стоит прогуляться по парку Пантелеймона Целителя. Здесь можно увидеть старые нефтяные качалки, напоминающие о нефтедобывающем прошлом Сходницы, а также сказочной красоты лес, сувенирный базар и очень доверчивых белок.
Интересная альтернатива Трускавцу и Моршину – Сходница: смотрите видео PakuemoValizy
Сходница также предлагает современные отели с панорамными видами на горы. Есть здесь жилье и на любой другой бюджет, а еще рестораны с авторской кухней, грузинские, карпатские и европейские блюда.
В общем, Сходница – тихий поселок, где можно отдохнуть от городского шума среди чистого воздуха и живописных пейзажей. К тому же здесь, говорят, едва ли не самое большое количество источников с минеральными водами в Украине.
Как добраться к Сходнице? Лучше всего поездом до Львова или Трускавца, а уже оттуда автобусом. Ехать от Львова примерно 2 – 3 часа, а доехать из Трускавца можно за 20 – 30 минут.
К слову, крепость Тустань – древний оборонный комплекс, "вмонтированный" прямо в скалы – расположен в селе Урыч совсем недалеко от Сходницы. Поэтому ее очень удобно посетить именно во время гостевания в этом курорте.
А за чем едут люди в Моршин и Трускавец?
Трускавец – популярный на Львовщине город для отдыха. Кроме санации, гиды советуют посетить парки "Адамовка" и "Подгорье", музеи "История Трускавца" и Михаила Биласа, а также Гошевскую гору. Интересный факт – гусь с веточкой в клюве является символом города и изображен на гербе.
Моршин – также курортный город во Львовской области, известный минеральными водами и санаториями. Здесь можно попробовать знаменитую минеральную воду "Моршинская" непосредственно из источника. Также стоит посетить "Мраморный дворец", Лесное озеро, бювет "Грибок" и Пейзажную аллею.
