Йдеться про містечко Ротенбург у Баварії, яке виглядає дуже красиво й казково, пише Express.

Як Дісней надихнувся німецьким містечком?

У 1940 році студія Walt Disney працювала над створенням мультфільму "Піноккіо", а саме це мальовниче місто стало прототипом містечка, де жили Джеппетто та його дерев’яний хлопчик. У туристів досі це місце викликає захват завдяки казковій атмосфері.

Впізнаваним символом міста є площа Пльонляйн – саме вона найбільше надихнула аніматорів Діснея. Вхід до Госпітального кварталу відомий своїм жовтим фахверковим будинком та двома вежами старої міської стіни, які височіють у місті ще з 1360 року.

Місто називає Пльонляйн – справжньою світовою зіркою, бо для багатьох мешканців міста чи туристів, ця локація є типовим середньовічним європейським пейзажем.

У Ротенбурзі є також велична Ратуша, Клинкова брама та Замковий сад. Для любителів специфічної історії в місті працює Середньовічний музей криміналу, а взимку можна навідатися до Німецького музею Різдва. У зимовий період місто перетворюється на справжню казку завдяки одному з найстаріших різдвяних ярмарків.

Дістатися до Ротенбурга досить просто. Після прибуття до аеропорту Нюрнберга варто лише орендувати авто чи доїхати до міста автобусом.

