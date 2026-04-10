Попри популярність Іспанії, деякі напрямки досі залишаються поза масовим туризмом, і розташовані вони буквально поруч із переповненими курортами. Тому експерти визначили альтернативні напрямки для подорожей, розповідає Express.
Які маловідомі напрямки Іспанії варті уваги туристів?
Херес-де-ла-Фронтера в Андалусії часто залишається в тіні популярного міста Севілья. Попри це, місто має не менш насичену атмосферу: тут пахне апельсиновим цвітом, звучить фламенко, а історична спадщина не поступається відомим туристичним центрам.
Атмосфера міста: дивитись відео
Херес також відомий як центр виробництва хересу (біле вино), а його традиційні заклади пропонують автентичну кухню та атмосферу без туристичних націнок. Вам обов'язково варто відвідати королівську школу верхової їзди – це унікальне шоу з андалузькими кіньми, Ферія дель Кабальо – яскравий фестиваль фламенко та традицій, Bodegas Tío Pepe – це відома виноробня з дегустаціями хересу, та Алькасар Хереса-де-ла-Фронтера – історична фортеця із садами та атмосферою старого міста.
Ще одна перевага – це близькість до узбережжя: всього за коротку поїздку можна дістатися до міста Кадіс, який також вважають недооціненим напрямком із мальовничими пляжами та багатою історією.
Окрім цього, до списку менш туристичних міст увійшли Куенка – середньовічне місто з унікальними пейзажами, а також Фігерас поблизу Барселони, відоме своєю культурною спадщиною.
Які ще локації Іспанії варті вашої уваги?
Ми вже розповідали про маловідомі острови Іспанії, яке не гірше за Мальдіви. Мова йде про три основні острова:Монтеагудо, До Фару та Сан-Мартіньо. Два з них з'єднані унікальною піщаною смугою довжиною понад кілометр. З одного боку тут спокійна лагуна, з іншого відкритий Атлантичний океан.
Або ж, дізнайтесь про острів в Іспанії, де в січні 21 градус тепла. Острів Гомера на Канарських островах відомий своїми мальовничими пейзажами та теплою погодою в січні, ідеальний для тихого та спокійного відпочинку.