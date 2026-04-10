Несмотря на популярность Испании, некоторые направления до сих пор остаются вне массового туризма, и расположены они буквально рядом с переполненными курортами. Поэтому эксперты определили альтернативные направления для путешествий, рассказывает Express.
Смотрите также На этом греческом острове есть Долина бабочек: туристы от нее в восторге
Какие малоизвестные направления Испании достойны внимания туристов?
Херес-де-ла-Фронтера в Андалусии часто остается в тени популярного города Севилья. Несмотря на это, город имеет не менее насыщенную атмосферу: здесь пахнет апельсиновым цветом, звучит фламенко, а историческое наследие не уступает известным туристическим центрам.
Атмосфера города: смотреть видео
Херес также известен как центр производства хереса (белое вино), а его традиционные заведения предлагают аутентичную кухню и атмосферу без туристических наценок. Вам обязательно стоит посетить королевскую школу верховой езды – это уникальное шоу с андалузскими лошадьми, Ферия дель Кабальо – яркий фестиваль фламенко и традиций, Bodegas Tío Pepe – это известная винодельня с дегустациями хереса, и Алькасар Хереса-де-ла-Фронтера – историческая крепость с садами и атмосферой старого города.
Еще одно преимущество – это близость к побережью: всего за короткую поездку можно добраться до города Кадис, который также считают недооцененным направлением с живописными пляжами и богатой историей.
Смотрите также Сюда зря никто не летает: что это за живописные страны, где вообще нет туристов
Кроме этого, в список менее туристических городов вошли Куэнка – средневековый город с уникальными пейзажами, а также Фигерас вблизи Барселоны, известный своим культурным наследием.
Какие еще локации Испании достойны вашего внимания?
Мы уже рассказывали о малоизвестных островах Испании, которое не хуже Мальдивских островов. Речь идет о трех основных островах: Монтеагудо, До Фару и Сан-Мартиньо. Два из них соединены уникальной песчаной полосой длиной более километра. С одной стороны здесь спокойная лагуна, с другой открытый Атлантический океан.
Или же, узнайте о острове в Испании, где в январе 21 градус тепла. Остров Гомера на Канарских островах известен своими живописными пейзажами и теплой погодой в январе, идеален для тихого и спокойного отдыха.