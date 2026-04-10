На Родосе есть множество живописных пляжей, заповедников и природных источников, пишет Travel + Leisure. Специалисты отмечают, что в Родосе легко совместить спокойный отдых, яркие вечеринки и активные развлечения на воде.

Что делать туристам на Родосе?

Посетить Мусульманскую библиотеку

В Старом городе расположена историческая библиотека, основанная еще в XVIII веке. Здесь хранится более 2 тысяч книг на разных языках, среди которых есть османские исторические издания.

Совершить морскую прогулку

Из гавани Мандраки можно отправиться на морскую прогулку на лодке со стеклянным дном или выбрать путешествие к острову Сими.

Увидеть Долину бабочек

Туристы имеют возможность на Родосе посетить живописный природный парк с деревянными тропами, ручьями и водопадами. В середине лета здесь можно увидеть скопления бабочек.

В долине Петалудес расположен единственный в Европе природный лес восточного ликвидамбара, пишет Sights. Аромат именно этих деревьев привлекает ночных бабочек Медведица Гера. Туристам может показаться издалека, что это не бабочки, а необычные листья – такие они особенные.

В небольшой долине собирается такое количество бабочек, что они покрывают почти все видимые поверхности – от листьев до камней. Миграция начинается с конца мая, уже после сезона дождей.

Путешественникам советуют планировать поездку весной или осенью – с апреля по июнь или с сентября по октябрь. Именно в это время туристов меньше всего, радует приятная температура и достаточно доступные цены.

Самый быстрый способ добраться на Родос – самолетом. На острове работает международный аэропорт, куда регулярно летают рейсы из Афин и других европейских городов.

Альтернативой являются паромы – путь получится длиннее, но намного живописнее. Из Афин дорога может длиться от 12 до 17 часов, а маршруты соединяют Родос с Критом и Кикладами.

Какие районы стоит посетить?

Старый город

Он считается главной исторической жемчужиной острова, окружен средневековыми стенами. Это объект наследия ЮНЕСКО с узкими улочками.



Линдос

Один из самых живописных уголков Родоса. Город расположен у подножия Акрополя, а туристов больше всего поражают белые дома и цветущие улицы.

Западное побережье

Этот район менее людный, а побережье привлекают любителей активного отдыха. Здесь много мест для виндсерфинга, пеших маршрутов и даже винодельческий регион.

Чтобы иметь свободу движения и возможность исследовать отдаленные локации – стоит арендовать автомобиль.

