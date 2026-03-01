Не дайте себе розвести на гроші: хитрість із проїзним у Ніцці, яку варто знати всім туристам

Часто, перебуваючи в інших країнах, можна випадково скористатися дорожчими послугами, які розраховані саме на туристів, що не знають місцевих правил. Тому варто заздалегідь вивчити найвигідніші варіанти. Нижче ви дізнаєтеся, як придбати дешевий проїзний у Ніцці та не переплатити.

Одна українська блогерка anzhelika_chehovska у своєму відео поділилася важливою порадою для мандрівників, які планують поїздку до Ніцци, а саме, як не переплатити за проїзд з аеропорту до центру міста.

Як не переплатити за проїзд з аеропорта у Ніцці?

За її словами, одразу після прильоту туристи часто стикаються з автоматами, де вартість квитків стартує приблизно від 10 євро. Багато хто без зайвих запитань купує саме такий квиток, думаючи, що це єдиний варіант дістатися до міста.

Втім, існує спосіб суттєво зекономити. Схема працює так: від аеропорту потрібно сісти на трамвай і проїхати дві зупинки безкоштовно. На другій зупинці розташовані ті самі термінали для продажу квитків, однак там уже можна придбати звичайний міський квиток приблизно за 1,70 євро та спокійно продовжити поїздку до центру.

Таким чином, замість 10 євро за "аеропортовий" тариф можна заплатити у кілька разів менше, якщо знати місцеву особливість. Тож перед подорожжю до Ніцци варто заздалегідь ознайомитися з правилами міського транспорту, аби не переплачувати з перших хвилин перебування у Франції.

Коли найкращий час для відвідування Ніцци?

Ніцца має м'який середземноморський клімат і понад 300 сонячних днів на рік, розповідає Get Your Guide. Кожен сезон тут має свою атмосферу.

Весна (березень – травень)

Температура до 21 градуса тепла, менше туристів і багато зелені. У березні фінішує легендарна велогонка Париж – Ніцца, яка збирає спортсменів і фанатів з усієї Європи.

Літо (червень – серпень)

Пік сезону з температурою до 29 градусів тепла та майже без дощів. Пляжі переповнені, особливо у серпні. У липні місто оживає під час Nice Jazz Festival – одного з найвідоміших джазових фестивалів Європи.

Осінь (вересень – жовтень)

Комфортні 24 градуси тепла і тепле море. Туристів менше, ціни приємніші. Під час Дні європейської спадщини можна безкоштовно відвідати історичні будівлі міста.

Зима (листопад – лютий)

Найтемніший сезон, але температура рідко опускається нижче нижче 10 градусів тепла. У грудні працює різдвяний ярмарок на площі Массена, а в лютому проходить знаменитий Карнавал у Ніцці з квітковими парадами та яскравими шоу.

