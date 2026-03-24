"Не ведіться на дешеві квитки в Париж": туристка розповіла про один нюанс

Дешеві квитки в Париж часто здаються справжньою удачею, особливо коли мова йде про такий популярний туристичний напрямок. Однак за привабливою ціною ховається нюанс, який здатен зіпсувати враження від подорожі ще до її початку.

Туристка Дарина, яка часто подорожує та ділиться секретами бюджетних мандрівок, розповіла у Threads про мінус, який очікує мандрівників бюджетних перельотів.

Чому не варто вестися на дешеві квитки?

За словами дівчини, головний мінус бюджетних перельотів – це віддаленість аеропорту.

До прикладу, в один і той самий день (13 жовтня) політ до Парижу коштує по-різному. До Бове – 27 євро, а до Орлі – 51. Туристи завжди намагаються зекономити, тому радо б обрали перший варіант, проте замість швидкого доїзду до Парижа, доведеться витратити значно більше часу і грошей на трансфер.

Здається, вигідніше летіти в Бове, але він знаходиться далеко і доїхати до Парижу коштує 17€. 27+17=44€. А ще виліт з Варшави Модлін (далеко аеропорт + дуже ранній виліт). Доїхати туди ще +10€ або ночувати в аеропорті. Загалом буде 55€ мінімум,

– написала туристка.

З Орлі проїзд до Парижу коштує 4,5 євро. Якщо врахувати квиток (51 євро), то за все вийде 55,5 євро.



Туристка додала, що завжди потрібно перевіряти інформацію про аеропорти й добирання з нього, а також порівнювати загальну вартість. Це стосується не лише Парижа, але й усіх інших локацій.

Часто квиток дешевий через нічний або дуже ранній виліт, тому туристам доводиться більшу суму платити за таксі, або проводити кілька годин вночі в аеропорту. Інколи «дешево» - це просто ілюзія економії.

Яке місто найпривабливіше на планеті?

Париж вже вп’яте поспіль очолив рейтинг зі 100 найкращих туристичних напрямків, пише Travel + Leisure. Його називають найпривабливішим містом планети. Успіх міста забезпечили розвинена туристична інфраструктура, насичене культурне життя та фокус на сталому розвитку.

Додатковий інтерес у туристів викликало повторне відкриття Собору Паризької Богоматері, яке стало однією з ключових подій року.

