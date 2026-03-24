Туристка Дарина, яка часто подорожує та ділиться секретами бюджетних мандрівок, розповіла у Threads про мінус, який очікує мандрівників бюджетних перельотів.

Чому не варто вестися на дешеві квитки?

За словами дівчини, головний мінус бюджетних перельотів – це віддаленість аеропорту.

До прикладу, в один і той самий день (13 жовтня) політ до Парижу коштує по-різному. До Бове – 27 євро, а до Орлі – 51. Туристи завжди намагаються зекономити, тому радо б обрали перший варіант, проте замість швидкого доїзду до Парижа, доведеться витратити значно більше часу і грошей на трансфер.

Порівняння цін на прикладі Бове (27 євро) і Орлі (51 євро)

Здається, вигідніше летіти в Бове, але він знаходиться далеко і доїхати до Парижу коштує 17€. 27+17=44€. А ще виліт з Варшави Модлін (далеко аеропорт + дуже ранній виліт). Доїхати туди ще +10€ або ночувати в аеропорті. Загалом буде 55€ мінімум,

– написала туристка.

З Орлі проїзд до Парижу коштує 4,5 євро. Якщо врахувати квиток (51 євро), то за все вийде 55,5 євро.



Політ до аеропорту Орлі обійдеться у 51 євро

Туристка додала, що завжди потрібно перевіряти інформацію про аеропорти й добирання з нього, а також порівнювати загальну вартість. Це стосується не лише Парижа, але й усіх інших локацій.

Часто квиток дешевий через нічний або дуже ранній виліт, тому туристам доводиться більшу суму платити за таксі, або проводити кілька годин вночі в аеропорту. Інколи «дешево» - це просто ілюзія економії.

Яке місто найпривабливіше на планеті?

Париж вже вп’яте поспіль очолив рейтинг зі 100 найкращих туристичних напрямків, пише Travel + Leisure. Його називають найпривабливішим містом планети. Успіх міста забезпечили розвинена туристична інфраструктура, насичене культурне життя та фокус на сталому розвитку.

Додатковий інтерес у туристів викликало повторне відкриття Собору Паризької Богоматері, яке стало однією з ключових подій року.

