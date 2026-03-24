Туристка Дарья, которая часто путешествует и делится секретами бюджетных путешествий, рассказала в Threads о минусе, который ожидает путешественников бюджетных перелетов.

Почему не стоит вестись на дешевые билеты?

По словам девушки, главный минус бюджетных перелетов – это удаленность аэропорта.

К примеру, в один и тот же день (13 октября) полет в Париж стоит по-разному. В Бове – 27 евро, а в Орли – 51. Туристы всегда пытаются сэкономить, поэтому с радостью бы выбрали первый вариант, однако вместо быстрого проезда в Париж, придется потратить гораздо больше времени и денег на трансфер.

Кажется, выгоднее лететь в Бове, но он находится далеко и доехать до Парижа стоит 17€. 27+17=44€. А еще вылет из Варшавы Модлин (далеко аэропорт + очень ранний вылет). Доехать туда еще +10€ или ночевать в аэропорту. В общем будет 55€ минимум,

– написала туристка.

С Орли проезд в Париж стоит 4,5 евро. Если учесть билет (51 евро), то за все выйдет 55,5 евро.



Полет в аэропорт Орли обойдется в 51 евро / Фото из сообщения туристки

Туристка добавила, что всегда нужно проверять информацию об аэропортах и добираться из него, а также сравнивать общую стоимость. Это касается не только Парижа, но и всех других локаций.

Часто билет дешевый из-за ночного или очень раннего вылета, поэтому туристам приходится большую сумму платить за такси, или проводить несколько часов ночью в аэропорту. Иногда "дешево" - это просто иллюзия экономии.

Какой город самый привлекательный на планете?

Париж уже пятый раз подряд возглавил рейтинг из 100 лучших туристических направлений, пишет Travel + Leisure. Его называют самым привлекательным городом планеты. Успех города обеспечили развитая туристическая инфраструктура, насыщенная культурная жизнь и фокус на устойчивом развитии.

Дополнительный интерес у туристов вызвало повторное открытие Собора Парижской Богоматери, которое стало одним из ключевых событий года.

