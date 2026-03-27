Деякі місця у світі на перший погляд здаються звичайними та навіть непримітними. Та насправді вони можуть приховувати історії, які вражають і навіть трохи лякають. У нашому матеріалі, з посиланням на Mirror, розповідаємо про загадкове село у Великій Британії, яке буквально зникло з карт, але час від часу з'являється знову.

Загублене село під водою: як війна стерла цілу громаду?

У самому серці національного парку Пік-Дистрикт у Дербіширі в Англії прихована історія села, якого більше не існує. Колись процвітаюче село Деруент у 1940-х роках навмисно знесли та затопили, створивши водосховище Лейдібоуер, щоб забезпечити водою промислові центри Східного Мідленду під час Другої світової війни.

Як виглядає село під час низького рівня води / фото BBC

Зараз безліч туристів щодня милуються спокійними водами та мальовничими пейзажами, навіть не здогадуючись, що під поверхнею ховається зруйнована громада. Під час низького рівня води на поверхню час від часу випливають залишки будівель та стін Деруенту, що виглядають моторошно й водночас заворожливо.

Перше відоме таке явище відбулося у 1976 році, а останній раз село "випливло" у 2018‑му, зібравши натовпи туристів, які прагнули побачити руїни власними очима. До затоплення село було типовим для цього регіону: давні кам'яні будинки, тісно сплетена громада, ферми та маленькі господарства.

Деруент до того, як він був затоплений / фото BBC

Місцеві були переселені у безпечні райони, а церква села провела останнє богослужіння 17 березня 1943 року. Дзвін церкви нині перебуває у церкві Святого Філіпа у Чаддесдені. Залишки села під час спекотного літа або падіння рівня води часто привертають увагу: туристи фотографують руїни, а деякі навіть наражають себе на небезпеку, застрягаючи в болотистих місцях навколо затоплених фундаментів.

Втім, разом із зацікавленням з'явилася й проблема: частину руїн почали нищити самі відвідувачі. За словами очевидців, люди, як дорослі, так і діти відламували каміння зі старих стін і кидали його у багнюку. Крім того, на залишках будівель з'явилися графіті.

Деякі відвідувачі навіть залишали свої імена прямо на історичних спорудах, чим викликали обурення місцевих та істориків, повідомляє BBC. Представники адміністрації Peak District National Park заявили, що "шоковані" побаченим і закликали туристів не пошкоджувати унікальні історичні об'єкти.

