Якщо коротко, мовиться про Бангладеш і В'єтнам, але тут треба пояснити, бо назва другої країни може шокувати туристів, які її дуже шанують. З посиланням на aqi.in розповідаємо докладніше.

Від якості повітря до загальної екології: які країни називають найбруднішими у світі?

Бангладеш має найгірше повітря на планеті. За Індексом якості повітря (AQI) за 2025 рік саме ця країна – найбрудніша у світі з середнім показником 114. На другому місці Індія – 111, на третьому – Пакистан, що має 110 (Україні дали показник 37, що досить добре).

Столиця Бангладеш Дакка регулярно очолює список найзабрудненіших міст планети. У тому самому 2025 рівень дрібних частинок PM2.5 перевищував норми ВООЗ більш ніж у 10 разів.

Через токсичне повітря у Бангладеш щороку передчасно помирають 80 тисяч людей, а середній місцевий живе на 5,4 року менше, ніж міг би за чистого повітря. А все через тисячі цегельних заводів на вугіллі, нерегульовані фабрики, хаотичний транспорт і масове спалювання відходів просто неба.

Але є ще один шанований рейтинг – Індекс екологічних показників (EPI) від Єльського університету. Він набагато ширший за охопленням та оцінює не тільки повітря, а і якість води, управління відходами, захист екосистем і кліматичну політику.

Так от, у 2024 році останнє місце за цим загальним екологічним індексом несподівано посідає В'єтнам – одна з улюблених серед туристів країна. Найгірша країна світу за EPI влаштувалася на 180 місці зі 180 держав із балом усього 24,6 зі 100 (лідер рейтингу Естонія має 75,3, а Україна, до речі, у середині таблиці).

Тепер головне питання – чи варто туди їхати? Обидві країни – і Бангладеш, і В'єтнам – багатогранні та цікаві, а другий ще й приймає мільйони туристів щороку. Тобто, так, екологічні проблеми – реальні, але туристична привабливість – теж. Рейтинги забруднення – це радше привід більше знати про країну, але точно не уникати її.

