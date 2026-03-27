Если коротко, речь идет о Бангладеш и Вьетнаме, но здесь надо объяснить, потому что название второй страны может шокировать туристов, которые ее очень уважают. Со ссылкой на aqi.in рассказываем подробнее.

От качества воздуха до общей экологии: какие страны называют самыми грязными в мире?

Бангладеш имеет худший воздух на планете. По Индексу качества воздуха (AQI) за 2025 год именно эта страна – самая грязная в мире со средним показателем 114. На втором месте Индия – 111, на третьем – Пакистан, имеющий 110 (Украине дали показатель 37, что достаточно хорошо).

Столица Бангладеш Дакка регулярно возглавляет список самых загрязненных городов планеты. В том самом 2025 уровень мелких частиц PM2.5 превышал нормы ВОЗ более чем в 10 раз.

Из-за токсичного воздуха в Бангладеш ежегодно преждевременно умирают 80 тысяч человек, а средний местный живет на 5,4 года меньше, чем мог бы при чистом воздухе. А все из-за тысяч кирпичных заводов на угле, нерегулируемых фабрик, хаотичного транспорта и массового сжигания отходов под открытым небом.

Но есть еще один уважаемый рейтинг – Индекс экологических показателей (EPI) от Йельского университета. Он гораздо шире по охвату и оценивает не только воздух, а и качество воды, управление отходами, защиту экосистем и климатическую политику.

Так вот, в 2024 году последнее место по этому общему экологическому индексу неожиданно занимает Вьетнам – одна из любимейших среди туристов страна. Худшая страна мира по EPI обосновалась на 180 месте из 180 государств с баллом всего 24,6 из 100 (лидер рейтинга Эстония имеет 75,3, а Украина, кстати, в середине таблицы).

Теперь главный вопрос – стоит ли туда ехать? Обе страны – и Бангладеш, и Вьетнам – многогранные и интересные, а второй еще и принимает миллионы туристов ежегодно. То есть, да, экологические проблемы – реальны, но туристическая привлекательность – тоже. Рейтинги загрязнения – это скорее повод больше знать о стране, но точно не избегать ее.

