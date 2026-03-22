Речь идет о Цитаруме на острове Ява в Индонезии – одной из самых грязных рек на планете, формирующей постапокалиптический пейзаж. Со ссылкой на worldatlas.com рассказываем об этом подробнее.

Черная вода, токсичные испарения и 2000 заводов: какова река Цитарум – самая грязная в мире?

Цитарум берет начало на горе Вайянг в провинции Западная Ява и течет около 300 километров до Яванского моря. Это самая большая река Явы и одна из важнейших водных артерий Индонезии – в ее бассейне живет около 30 миллионов человек, более 5 из которых буквально зависят от нее как источника воды.

До 1980-х Цитарум была относительно чистой, здесь ловили рыбу, а под берегами купались. Изменила все стремительная индустриализация – вдоль реки выросли множество текстильных фабрик и промышленных предприятий (примерно 2000, как отмечает pulitzercenter.org), которые десятилетиями без очистки сливали отходы прямо в воду.

В Цитаруме уровень фекальных бактерий в 5000 раз выше допустимой нормы. В воде есть свинец, ртуть, мышьяк, кадмий, хром и десятки других токсинов из промышленных стоков. Фабрики сбрасывали в реку стойкие химические соединения, токсичные для водных организмов и потенциально опасные для людей.

По оценкам индонезийского правительства за 2018 год, ежедневно в реку попадало до 340 тысяч тонн опасных отходов. При этом миллионы людей вдоль берегов не имеют другого выбора – они используют эту воду для мытья, стирки и даже приготовления пищи.

В том же году, пораженный цифрами, президент Индонезии Джоко Видодо объявил амбициозную программу очищения Citarum Harum – "Душистый Цитарум". За 7 лет река должна была стать пригодной для питья. Выделили миллиарды рупий, к уборке привлекли армию, но – результат неоднозначный.

Качество воды в целом улучшилось благодаря новым очистным станциям и вывозу части мусора. Но сотни фабрик продолжают сбрасывать стоки, особенно ночью и вне зоны контроля. На 2023 год токсичные вещества из крупнейшей свалки провинции все еще попадали в Цитарум через подземные воды.

Однако туристы могут непосредственно посетить загрязненные участки Цитарума, и некоторые путешественники сознательно едут туда – чтобы увидеть экологическую катастрофу собственными глазами. Тем более что река протекает неподалеку Бандунга – крупного туристического города Явы.

