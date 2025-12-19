Це Польща, Словаччина та Угорщина. І 24 Канал із задоволенням розповість про них докладніше.

Які є 3 сусідні країни, де Новий 2026 рік можна зустріти не гірше, ніж в Україні?

Ці напрямки популярні серед українців через зручне сполучення та атмосферу європейських ярмарків. На межі 2025 – 2026 років вони залишаються топовим вибором для тих, хто шукає близькі альтернативи далеким подорожам.​

Польща.

У Кракові опівночі Ринок заповнюють тисячі глядачів, а феєрверк над ратушею та базилікою Святої Марії триває понад 10 хвилин, супроводжуваний концертами та вуличними перформансами, пише rove.me.

Варшава пропонує подвійне шоу у Старому Місті та на набережній Вісли – це лазерні ефекти, живі виступи та салют, що відбивається в річці. Святкування триває до ранку з безліччю продовжень у барах та клубах.

Новий рік у Польщі: дивіться відео WalkerPrints

Словаччина.

Братислава перетворює набережну Дунаю на сцену для феєрверка опівночі. Відбуваються концерти перед замком, DJ-сети з популярними хітами та шоу на площах, звідки видно ілюмінований міст UFO.

У Високих Татрах (Штрбське Плесо чи Татранська Ломниця) салюти розривають небо над засніженими вершинами. Атмосфера загалом чудово поєднує міський гамір із зимовою природою, як вказує visitbratislava.com.

Новий рік у Словаччині: дивіться відео taanishview

Угорщина.

Будапешт вражає ярмарком на Вигянор Паді перед базилікою Святого Стефана та багатохвилинним феєрверком над Парламентом, що розташований на Дунаї, зазначає budapest.org.

Додаткові плюси – романтичні прогулянки мостами, термальні басейни та набережні з концертами. Святкування триває з фокусом на угорські традиції.

Новий рік в Угорщині: дивіться відео RedteaMobile

Усі ці країни пропонують різноманіття від міських феєрій до гірських пригод, і гарантують відчуття свята. Додатковий плюс – візит туди не потребує зайвої логістики навіть на Новий рік.

