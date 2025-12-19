Це Польща, Словаччина та Угорщина. І 24 Канал із задоволенням розповість про них докладніше.
Які є 3 сусідні країни, де Новий 2026 рік можна зустріти не гірше, ніж в Україні?
Ці напрямки популярні серед українців через зручне сполучення та атмосферу європейських ярмарків. На межі 2025 – 2026 років вони залишаються топовим вибором для тих, хто шукає близькі альтернативи далеким подорожам.
Польща.
У Кракові опівночі Ринок заповнюють тисячі глядачів, а феєрверк над ратушею та базилікою Святої Марії триває понад 10 хвилин, супроводжуваний концертами та вуличними перформансами, пише rove.me.
Варшава пропонує подвійне шоу у Старому Місті та на набережній Вісли – це лазерні ефекти, живі виступи та салют, що відбивається в річці. Святкування триває до ранку з безліччю продовжень у барах та клубах.
Новий рік у Польщі: дивіться відео WalkerPrints
Словаччина.
Братислава перетворює набережну Дунаю на сцену для феєрверка опівночі. Відбуваються концерти перед замком, DJ-сети з популярними хітами та шоу на площах, звідки видно ілюмінований міст UFO.
У Високих Татрах (Штрбське Плесо чи Татранська Ломниця) салюти розривають небо над засніженими вершинами. Атмосфера загалом чудово поєднує міський гамір із зимовою природою, як вказує visitbratislava.com.
Новий рік у Словаччині: дивіться відео taanishview
Угорщина.
Будапешт вражає ярмарком на Вигянор Паді перед базилікою Святого Стефана та багатохвилинним феєрверком над Парламентом, що розташований на Дунаї, зазначає budapest.org.
Додаткові плюси – романтичні прогулянки мостами, термальні басейни та набережні з концертами. Святкування триває з фокусом на угорські традиції.
Новий рік в Угорщині: дивіться відео RedteaMobile
Усі ці країни пропонують різноманіття від міських феєрій до гірських пригод, і гарантують відчуття свята. Додатковий плюс – візит туди не потребує зайвої логістики навіть на Новий рік.
А де найяскравіше зустрічають Новий рік?
Мабуть, це таки Бразилія, зокрема Ріо-де-Жанейро. Копакабана перетворюється на найбільший пляжний карнавал світу, де збираються мільйони для біблійних шоу з хорами, танцями та 12-хвилинним феєрверком над океаном – ця традиція почалася у 1980-х і стала глобальним феноменом новорічних святкувань.
І, звісно, США, а саме Нью-Йорк. На Таймс-сквер опівночі падає кришталева куля вагою у 5 тонн під концерт зірок світової музики, приваблюючи мільйон глядачів на вулицях та мільярди перед екранами. Цей ритуал тяглий ще з 1907 року й символізує відлік нового часу.