Усі вони розташовані на невеликій території в центрі міста й справляють враження масштабних декорацій, пише Express.

Як виглядає знаменитий район?

Цей квартал вважають одним з найвиразніших у Великій Британії. Вулиці з кам’яними фасадами й деталями створюють особливу атмосферу. Спочатку район Маленька Німеччина був ринковим містечком, яке згодом перетворилося на один з центрів вовняної торгівлі.

Велику роль в цьому відіграли німецькі підприємці, які побачили потенціал Бредфорда та перенесли сюди частину свого бізнесу. Вони почали активно забудовувати територію між торговими районами міста, зводячи склади, які згодом стали архітектурними символами місцевості.



Район стає локацією для зйомок серіалів / Фото Tripadvisor

Згодом підприємці стали впливовими меценатами. Вони фінансували будівництво залу Святого Георгія, лікарні та Торгову палату Бредфорта. Сучасні відвідувачі описують район як несподіване відкриття. Кам’яні готичні склади на крутому схилі виглядають вражаюче. Особливого колориту тут додає кафе "Мюнхенський будинок".

Локація для кіно та телебачення

Атмосфера району ніби переносить у XVIII – XIX століття. Саме тому квартал неодноразово ставав знімальним майданчиком для історичних романів та серіалів. Найвідоміший приклад – серіал ВВС "Гострі картузи". Один зі складів на вулиці Катер використовували як штаб-квартиру Томмі Шелбі.



"Гострі картузи" знімали в Маленькій Німеччині / Фото Tripadvisor

А нещодавно район привернув увагу творців екранізації "Хронік Нарнії" режисерки Грети Гервіг. Деталі проєкту не розголошувалися, але місцеві жителі помічали старовинний транспорт, коней та знімальне обладнання, що може свідчити про підготовку до сцен.

Сьогодні район Маленька Німеччина – це те місце, де історія, архітектура й кінематограф поєднуються в одному просторі. Саме ця унікальна атмосфера робить квартал одним з найцікавіших куточків Йоркширу.

