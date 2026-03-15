На яких трасах знімали "Формулу-1" з Бредом Піттом: фільм претендує на Оскар
- Фільм "F1" з Бредом Піттом номінований на 4 премії Оскар, включаючи "Найкращий фільм".
- Зйомки проходили на різних трасах, таких як Сільверстоун, Яс-Маріна та інших, з необмеженим доступом до команд Формули-1.
Кінострічка "F1" з Бредом Піттом в головній ролі отримала кілька номінацій на премію "Оскар". Фільм вийшов у прокат влітку, залучивши до популярного автоспорту чимало нових фанатів, які почали активно цікавитися гонками.
Видовищна спортивна драма "F1" номінована на 4 премії Оскар, зокрема в категорії "Найкращий фільм", а також "Найкращий монтаж", "Найкращий звук" та "Найкращі візуальні ефекти". Детальніше йдеться у Vogue.
Про що фільм "Формула-1"?
Фільм розповідає про Сонні Гейза – пілота, який повертається на гоночні траси після завершення кар’єри, щоб допомогти команді APX GP. Він був головною зіркою перегонів у 1990-х роках, проте через аварію й травму покинув автоспорт.
У певний момент його колишній напарник, власнико команди, яка переживає не найкращі часи, просить Сонні Гейза стати наставником для вундеркінда-новачка Джошуа Пірса. І саме це змушує знаменитого пілота знову повернутися на гоночну трасу.
Виконавчим продюсером фільму став семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон. Формула-1 була безпосередньо залучена до створення фільму, і саме це забезпечило йому такий шалений успіх. Стрічка по-справжньому занурює у світ гонок, тож отримала безліч схвальних відгуків. Пілоти Формули-1 після побаченої картини зазначили, що це "найкращий фільм про гонки, який вони коли-небудь бачили".
Видовищний фільм "F1": дивіться трейлер
Де знімали фільм "F1"?
Стрічку знімали під час Гран-прі Великої Британії у 2023 році. Усі команди, які брали участь у сезоні, дали необмежений доступ акторам і командам до своєї роботи.
Основні зйомки проходили на автодромі Сільверстоун у Великій Британії, включно зі зніманнями під час реальних перегонів. Готуючись до зйомок, Пітт та Ідріс навіть тестували боліди Формули-3 та Формули-2 на автодромі у Франції.
Інші сцени гонок відбувалися на інших трасах – від тестових заїздів в Англії до фіналу на Яс-Маріна, пише Time Out.
- Daytona International Speedway (Флорида);
- Сільверстоун (Велика Британія);
- Траса Яс-Маріна, (Абу-Дабі);
- Хунгароринг (Угорщина);
- Спа-Франкоршам (Бельгія);
- легендарна Монца (Італія);
- Зандворт (Нідерланди);
- Сузука (Японія);
- Автодром братів Родрігес (Мехіко);
- Лас-Вегас-Стріп.
А от штаб-квартира команди APX GP у фільмі "F1" знята на базі реального Технологічного центру McLaren у Вокінгу, що у Великій Британії. Футуристична будівля стала "обличчям" бази. Виробничі цехи та аеродинамічна труба були відзняті на потужностях Mercedes та Williams.
