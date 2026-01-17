Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Де насправді відпочивають такі знаменитості, як Моллі-Мей і Елісон Хаммонд?

Зірки регулярно діляться в інстаграмі кадрами з розкішних сонячних курортів, однак такий відпочинок не завжди коштує захмарних грошей. Насправді деякі поїздки знаменитостей обходяться відносно доступно. Якщо ви плануєте літню відпустку, можна обрати ті самі напрямки, що й Елісон Хаммонд, Моллі-Мей Хейг або Гаррі Магуайр. Більшість із них надають перевагу європейським пляжним курортам, де відпочивають із сім'ями та друзями.



Моллі-Мей, англійська телеведуча / фото Vogue UA

Тревел-експерт Роб розповів, де саме зупиняються знаменитості та скільки це коштує насправді. За його словами, багато готелів, які здаються недосяжними, мають не прям величезні ціни. Так, Елісон Хаммонд провела відпустку в Тунісі, зупинившись у прибережному готелі Phenicia в Хаммаметі. Пакет на сім ночей із перельотом і проживанням у травні коштував близько 640 доларів на людину.

Лора Вітмор та Ієн Стерлінг обрали сімейний відпочинок на Тенеріфе в готелі Bahia Principe Fantasia. Тиждень у п'ятизірковому готелі з системою "все включено" обійшовся приблизно у 1100 доларів на людину.

Футболіст Гаррі Магуайр відпочивав із родиною в Туреччині на курорті Maxx Royal Belek, де тижневий пакет коштує близько 1600 доларів. А Моллі-Мей Хейг і Томмі Ф'юрі обрали ще більш розкішний варіант – готель Regnum Carya, де ціни стартують від 1680 доларів на людину.

Ці суми – не маленькі для звичайного відпочивальника, але якщо говорити про зірок та інфлюенсерів, це все ще досить доступно.

Де взагалі можна зустріти знаменитостей?

Лос-Анджелес підвищує ймовірність побачити або зустріти знаменитостей, пишуть на платформі Quora, але зустріч з ними залежить від місця, часу, підходу та реалістичних очікувань:

Громадські заходи: прем'єри, нагороди, фестивалі, записи ток-шоу, благодійні гала-концерти, червоні доріжки – знаменитості відвідують їх офіційно.

прем'єри, нагороди, фестивалі, записи ток-шоу, благодійні гала-концерти, червоні доріжки – знаменитості відвідують їх офіційно. Місця роботи: студії, звукові сцени, офіси виробництв, кастингові приміщення – тут шанси зростають, хоча доступ обмежений.

студії, звукові сцени, офіси виробництв, кастингові приміщення – тут шанси зростають, хоча доступ обмежений. Соціальні "гарячі точки": елітні ресторани, бари на дахах, приватні клуби, бутики та престижні райони (Беверлі-Хіллз, Західний Голлівуд, Малібу, Голлівуд-Хіллз).

елітні ресторани, бари на дахах, приватні клуби, бутики та престижні райони (Беверлі-Хіллз, Західний Голлівуд, Малібу, Голлівуд-Хіллз). Громадські простори: пішохідні маршрути (наприклад, Каньйон Руньон), пляжі (Малібу, Санта-Моніка), фермерські ринки та великі аеропорти (LAX та приватні FBO).

Заплановані зустрічі з фанатами: автограф-сесії, конвенції (комік-кон), спеціальні події для фанів, де взаємодія із знаменитостями очікувана.

Де ще відпочивають знаменитості?