24 Канал з посиланням на Mail Online розповідає про найулюбленіші місця знаменитостей у Європі. У них ви можете ненароком опинитися поруч з сімейством Бекхемів або Кіану Рівзом.

Читайте також Боялася, що сприймуть за секс-працівницю: досвід жінки, яка мандрувала Іраком

Портофіно, Італія

Мальовнича гавань з кольоровими будиночками вже багато років притягує найрозкішніші яхти. У Портофіно обожнюють відпочивати актор Леонардо Ді Капріо та засновник Amazon Джефф Безоз. Цього літа тут вже бачили британського актора та коміка Джеймса Кордена.



Джефф Безоз на своїй суперяхті з дружиною у Портофіно / Фото з інстаграму Лорен Санчес

Ібіца, Іспанія

Ібіца – це одне з найкращих міст для вечірок у Європі. Молодь з усього світу приїжджає сюди за шаленими танцями до світанку. Навіть знаменитості обожнюють Ібіцу. Біля берегів курорту тут не раз бачили яхти співака Джастіна Бібера, футболіста Кріштіану Роналду та акторів Кетрін Зети-Джонс і Майкла Дугласа.

Сен-Тропе, Франція

Місто Сен-Тропе, що на Французькій Рив'єрі, славиться розкішним відпочинком. Сюди на своїх яхтах припливало акторське подружжя Дженніфер Лопес та Бен Аффлек, які вже розлучилися, та Вікторія і Девід Бекхеми з дітьми.



Вікторія Бекхем грає з сином у шахи на яхті / Фото дизайнерки

Монако

Монако – це одна з найменших і водночас найдорожчих країн Європи. Тут на кожному кроці брендові бутики, розкішні готелі та суперяхти. Це місце притягує знаменитостей магнітом, а зірка Формули-1 Льюїс Хемілтон завжди тримає свою яхту у Монако.

Сардинія, Італія

У Сардинії розташовані одні з найкрасивіших пляжів Італії, то ж не дивно, що це місто полюбляють зірки. Влітку минулого року тут відпочивали Джефф Безос та Лорен Санчес, а серед гостей на їхній яхті були Орландо Блум і Кетті Перрі.

Канни, Франція

Через славнозвісний Каннський кінофестиваль Канни щороку перетворюються на справжній Голлівуд. Тут на кожному кроці можна зустріти відомого акторка чи акторку. На вечірках та яхтах тут відзначилися Гайді Клум, Кайлі Міноуг та Кім Кардашьян.

Серед інших популярних курортів, де знаменитості люблять швартувати свої яхти, є Мальта, Барселона в Іспанії та Боніфачо на острові Корсика.