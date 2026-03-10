Секретні острови та райські пляжі: найкращі напрямки Європи для незабутньої весняної відпустки

Якщо ви шукаєте незвичайні напрямки для подорожі на початку весни, тоді Європа має чим вас здивувати. Тут можна знайти як популярні курорти, так і маловідомі острови.

В Європі є чимало сонячних островів, де у березні та квітні температура тримається приблизно від 16 до 24 градусів тепла. Серед найкращих варіантів, які ми підготували разом з Mirror, є кілька відомих курортів, а також два маловідомі "секретні" острови, які ідеально підходять для тих, хто хоче уникнути натовпів туристів.

Які напрямки Європи варто розглядати для теплого відпочинку у березні та квітні?

Ла-Грасіоса (Іспанія)

Цей невеликий острів на Канарських островах часто називають справжнім прихованим скарбом. Через статус великого морського заповідника тут немає асфальтованих доріг і автомобілів, що робить місце особливо тихим і природним. Дістатися сюди можна літаком до Лансароте, а потім поромом приблизно за 30 хвилин. Найбільше село острова Caleta del Sebo, а серед найкрасивіших пляжів Playa de las Conchas, Playa Francesa та Playa de las Cocinas.

Коміно (Мальта)

Ще один маловідомий острів Коміно, який славиться кришталево чистою Блакитною лагуною. Тут немає міст і автомобілів, тому острів особливо приваблює любителів природи та піших прогулянок. Окрім лагуни, популярними місцями є Santa Marija Bay, печери Santa Marija та історична вежа Santa Marija Tower.

Гран-Канарія (Іспанія)

Цей острів часто називають "міні-континентом" через різноманітні ландшафти. Тут є піщані дюни Маспаломас, вулканічні скелі, гірські маршрути та десятки пляжів. Популярні курорти Playa del Inglеs, Puerto Rico та Amadores, а для любителів природи варто відвідати вулканічну скелю Roque Nublo або природний парк Tamadaba.

Гозо (Мальта)

Невеликий острів Гозо відомий спокійною атмосферою, красивими пляжами та стародавніми пам'ятками. Серед головних місць Ramla Bay, храми Ggantija та історична цитадель у столиці Вікторія. Острів також славиться гастрономією, винними турами та традиційним виробництвом козячого сиру.

Зюльт, Німеччина

Німецький острів Зюльт може здивувати навіть досвідчених мандрівників. Безкраї піщані пляжі, високі дюни та чисте блакитне небо створюють атмосферу справжнього морського курорту, який зовсім не асоціюється з типовими уявленнями про Німеччину, розповідає Get Your Guide.

Особливо популярним серед туристів є містечко Вестерланд – головний курорт острова, де затишні вулиці з невеликими магазинами та кафе ведуть прямо до довгого піщаного узбережжя. На острові можна відпочивати на чистих пляжах, досліджувати унікальні природні ландшафти Ваттового моря або подорожувати велосипедом мальовничими селами.

Зюльт також відомий гастрономією – тут подають свіжі морепродукти та регіональні делікатеси. Однією з найвідоміших природних пам'яток острова є червоні скелі Кампена, які вважаються його символом.

Фуертевентура

Найстаріший острів Канарського архіпелагу відомий своїми 152 пляжами та ідеальними умовами для серфінгу. Найпопулярніші місця Corralejo, Caleta de Fuste та пляж Cofete.

Мадейра (Португалія)

Мадейру часто називають "перлиною Атлантики" або навіть "Гаваями Європи". Острів відомий зеленими горами та водоспадами. Серед головних локацій натуральні басейни Porto Moniz, чорний пляж Seixal та оглядовий майданчик Vеu da Noiva, де водоспад падає просто в океан.

Тенеріфе

Один із найпопулярніших островів серед британських туристів. Тут поєднуються вулканічні ландшафти, тропічні ліси, пляжі та історичні міста. Туристи часто відвідують Playa de las Teresitas, Playa de las Vistas та національний парк Teide з найвищим вулканом Іспанії.

