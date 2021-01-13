В ніч з 13 на 14 січня відзначають Старий Новий рік. Попри те, що попереду ще Хрещення Господнє, саме це свято вважають завершальним в новорічно-різдвяний період. В Україні багато цікавих локацій, куди варто поїхати на Святого Василя.

Незалежно від того, відзначаєте ви це свято чи ні, Travel24 за підтримки SKODA KAROQ, підготував добірку місць, де можна провести Старий Новий рік.

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Де в Україні зустріти Старий Новий рік

Традиційна Маланка на Буковині

У Красноїльську Чернівецької області щороку святкують Маланку звечора 13 січня. У святі беруть участь п'ять великих груп хлопців, які переодягаються в яскраві костюми й ходять по дворах. Завершує дійство парад центральною вулицею, де маланкарі демонструють своє мистецтво мешканцям та гостям селища. Неодмінно поїдьте сюди, адже це чи не найавтентичніше святкування Маланки у всій Україні.



Автентична Маланка на Буковині / dinaitour.com

Етнокомплекс "Українське село"

Якщо ви вирішили зробити святкування максимально колоритним, вирушайте в етнокомплекс "Українське село". Тут для вас організують традиційне застілля з піснями, танцями й різними постановками. Нудно точно не буде.

Готель – від 700 до 2 000 гривень + банкет 500 гривень

Диканька

Селище Диканька на Полтавщині асоціюється у всіх українців з гоголівськими персонажами. Якщо ви хочете зануритися в атмосферу українського хутора в цю ніч, то Диканька – ідеальний варіант. На території селища є етнографічний ресторан, де влаштовують справжні театралізовані вистави.

Комплекс Весела Садиба – 700 гривень за ніч



Старий Новий рік на Диканьці / tamtour.com.ua

Фестиваль "Червене вино" на Закарпатті

Фестиваль-конкурс щороку проводиться в Мукачеві на Святого Василя, 14 січня. Але цього року проходитиме онлайн. Серед 147 пляшок дегустатори оберуть найкраще біле, червоне та рожеве вина, також вино "Вибір мера" та окремо оцінюватимуть вишукані сорти. Вина-переможці можна буде придбати на сайті фестивалю, який створений спеціально під онлайн-фестиваль.

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Чим дістатися?

Найзручніше добиратися у кожне з цих місць власним авто. Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка дозволить вам компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Великою перевагою є те, що ця модель для місць, де важко проїхати. Оскільки дорога не завжди в найкращому стані – цей позашляховик провезе вас будь-де, а ще дозволить зекономити бюджет, адже середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Вдалої мандрівки!