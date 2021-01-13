В ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год. Несмотря на то, что впереди еще Крещение Господне, именно этот праздник считают завершающим в новогодне-рождественский период. В Украине много интересных локаций, куда стоит поехать на Святого Василия.

Независимо от того, отмечаете вы этот праздник или нет, Travel24 при поддержке SKODA KAROQ, подготовил подборку мест, где можно провести Старый Новый год.

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Где в Украине встретить Старый Новый год

Традиционная Маланка на Буковине

В Красноильске Черновицкой области ежегодно празднуют Маланку вечером 13 января. В празднике принимают участие пять больших групп ребят, которые переодеваются в яркие костюмы и ходят по дворам. Завершает действо парад по центральной улице, где маланкари демонстрируют свое искусство жителям и гостям поселка. Обязательно съездите сюда, ведь это едва ли не самое аутентичное празднования Маланки по всей Украине.



Аутентичная Маланка на Буковине / dinaitour.com

Этнокомплекс "Украинское село"

Если вы решили сделать празднование максимально колоритным, отправляйтесь в этнокомплекс "Украинское село". Здесь для вас организуют традиционное застолье с песнями, танцами и различными постановками. Скучно точно не будет.

Отель – от 700 до 2000 гривен + банкет 500 гривен

Диканька

Поселок Диканька на Полтавщине ассоциируется у всех украинцев с гоголевскими персонажами. Если вы хотите окунуться в атмосферу украинского хутора в эту ночь, то Диканька – идеальный вариант. На территории поселка есть этнографический ресторан, где устраивают настоящие театрализованные представления.

Комплекс Веселая Усадьба – 700 гривен за ночь



Старый Новый год на Диканьке / tamtour.com.ua

Фестиваль "Червене вино" на Закарпатье

Фестиваль-конкурс ежегодно проводится в Мукачево на Святого Василия, 14 января. Но в этом году будет проходить онлайн. Среди 147 бутылок дегустаторы выберут лучшее белое, красное и розовое вина, также вино "Выбор мэра" и отдельно оценивать изысканные сорта. Вина-победители можно будет приобрести на сайте фестиваля, который создан специально под онлайн-фестиваль.

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Чем добраться?

Удобнее всего добираться в каждое из этих мест собственным авто. Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая позволит вам компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Большим преимуществом является то, что эта модель для мест, где трудно проехать. Поскольку дорога не всегда в лучшем состоянии – этот внедорожник провезет вас везде, а еще позволит сэкономить бюджет, ведь средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

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Удачной поездки!