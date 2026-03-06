Не у Луцьку: де народився Олексій Гнатковський, який буде коментувати Оскар 2026

Укр Рус
6 березня, 18:16
Мілена Бордакова
Основні тези
  • Олексій Гнатковський, народжений в Івано-Франківську, стане коментатором церемонії Оскар-2026 та ведучим передшоу.
  • В Івано-Франківську туристи можуть відвідати такі місця як Ратуша, Палац Потоцьких та Вовчинецькі гори.

Олексій Гнатковський – актор театру та кіно, режисер і народний артист України, який наживо коментуватиме церемонію вручення премії Оскар у ніч із 15 на 16 березня. Сам він родом з Івано-Франківська, яке має багато цікавих локацій для туристів.

Олексій Гнатковський – український актор театру та кіно, режисер та народний артист України. Він народився 9 листопада 1985 року в Івано-Франківську, навчався у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, де спершу закінчив історичний факультет, а згодом Інститут мистецтв. Ширшій аудиторії актор став відомий також завдяки роботам у кіно й телепроєктах, а у 2024 році отримав звання народного артиста України.

Вже стало відомо, що Олексій наживо коментуватиме церемонію вручення премії Оскар у ніч із 15 на 16 березня, про це повідомляє Суспільне Культура. Актор також стане ведучим передшоу перед трансляцією події.

Що цікавого можна відвідати туристу в Івано-Франківську?

  • Ратуша 

Головна площа Ринок та символ міста. Найвища будівля Івано-Франківська (майже 50 метрів) з оглядовим майданчиком і панорамними краєвидами. 

Вид з Ратуші / фото Мілени Бордакової

  • Палац Потоцьких 

Колишня резиденція польських магнатів, згодом військовий шпиталь. Часто там проводять фестивалі, виставки та культурні події. 

  • Бастіон 

Відреставрована частина міських укріплень із ресторанами, магазинами та галереями, популярний туристичний простір. 

  • Кафедральний собор 

Покрови Пресвятої Богородиці Відомий своєю історією та внутрішнім оздобленням, пише "Карпатіум". Тут розташована чудотворна ікона, що привертає паломників. 

Кафедральний собор / фото Veronika Denisenko

  • Вовчинецькі гори 

Природна відпочинкова зона за 7 кілометрів від центру міста з чудовими краєвидами на Франківськ і Карпати. 

  • Підземний перехід "Ваґабундо" 

Творчий простір із кінопоказами, виставками, зустрічами з письменниками та концертами. 

  • Вулиця Івана Труша 

Найменша вулиця міста – всього 65 метрів завдовжки та 6 метрів шириною.


Вулиця Івана Труша / фото MISCE

  • Тринітарська вулиця 

Одна з найстаріших вулиць Івано-Франківська, практично ровесниця міста. 

  • Галерея-рамарня ЦМОК 

Виставки сучасного мистецтва та ексклюзивні рамки для робіт. 

  • Івано-Франківський краєзнавчий музей 

Велика колекція археологічних пам'яток, стародруків, зброї та елементів народного побуту. 

Де ще народились відомі постаті та що там цікавого модна побачити?

  • Цікаво дізнатись, де народився Михайло Поплавський. Одне з найзагадковіших місць – це Монастирище. Ця природна пам'ятка часто порівнюється з англійським Стоунхенджем: посеред степу стоїть овальна скеля, а під її тінню тече річка Інгул.

  • Або ж, де народився засновник модного дому Valentino. На диво, він народився не у Парижі, а в Італії. В цьому місті можна відвідати Ковбойленд, Дуомо ді Вогера, музей історії Вогери, Кастелло Вісконтео, а також численні церкви та інші визначні місця.

Часті питання

Хто такий Олексій Гнатковський?

Олексій Гнатковський – український актор театру та кіно, режисер та народний артист України. Він народився 9 листопада 1985 року в Івано-Франківську і здобув освіту в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Яку роль зіграє Олексій Гнатковський на церемонії Оскар?

Олексій Гнатковський наживо коментуватиме церемонію вручення премії Оскар у ніч із 15 на 16 березня, а також стане ведучим передшоу перед трансляцією події.

Які туристичні місця можна відвідати в Івано-Франківську?

Серед цікавих туристичних місць в Івано-Франківську є Ратуша, Палац Потоцьких, Бастіон, Кафедральний собор, Вовчинецькі гори, підземний перехід 'Ваґабундо', вулиця Івана Труша, Тринітарська вулиця, галерея-рамарня ЦМОК та Івано-Франківський краєзнавчий музей.