Не з Дніпра: звідки родом новий "Холостяк" В'ячеслав Кравцов і що подивитися в його місті

24 Канал вже розповів, що телеканал СТБ оголосив ім'я нового героя романтичного реаліті-шоу "Холостяк". У новому сезоні за коханням вирушить український спортсмен В'ячеслав Кравцов. Анонс учасника з'явився на офіційних сторінках проєкту у соцмережах 24 квітня. 38-річний баскетболіст понад 10 років виступає за збірну України та має досвід гри в NBA і провідних європейських лігах. Відомо також, що він родом з Одеси.

Що цікавого побачити туристу в Одесі?

Якщо ви вперше в Одесі або повернулися, щоб знову відчути її атмосферу, ось добірка локацій від yanadrumova, які точно варто додати у свій маршрут.

Вулички тихого центру

Поруч із Соборною площею ховаються зелені та спокійні вулиці з історичною забудовою. Тут легко відчути справжній ритм старої Одеси – без метушні, але з особливим настроєм.

Вулички міста / фото Мілени Бордакової

Одеський оперний театр

Одна з головних візитівок міста. Варто завітати на виставу, екскурсію або просто зайти всередину, щоб побачити легендарний інтер'єр.

Одеський оперний театр / фото Вікіпедії

Буфет на Малому Фонтані

Локація на Трасі здоров'я з видом на море. Тут можна взяти каву чи щось перекусити й просто насолодитися краєвидом.

Приморський бульвар, Грецький і Стамбульський парки, Воронцовський провулок

Усі ці місця розташовані поруч і ідеально підходять для прогулянки історичним центром міста.

Пале-Рояль

Затишний міський сквер із зеленню, терасами та видом на Оперний театр – атмосферна локація для відпочинку.



Пале-Рояль / фото "Південий Кур'єр"

Одеський Пасаж і найвужча вулиця міста

Архітектурна перлина в самому центрі, де варто не лише пройтись Пасажем, а й знайти його приховані деталі.

Одеський Пасаж і найвужча вулиця міста / фото Бордакової Мілени

Схід сонця в Одесі

Особлива ранкова магія – біля моря чи в центрі, але завжди з відчуттям чогось нового.

