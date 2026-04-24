Не з Дніпра: звідки родом новий "Холостяк" В'ячеслав Кравцов і що подивитися в його місті
СТБ оголосив нового героя романтичного реаліті-шоу "Холостяк", ним став український баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Спортсмен має понад 10 років досвіду гри за збірну України, а також виступав у NBA та європейських клубах. Відомо, що він родом з Одеси, тож саме це місто стало відправною точкою для добірки місць, які варто відвідати туристам.
Що цікавого побачити туристу в Одесі?
Якщо ви вперше в Одесі або повернулися, щоб знову відчути її атмосферу, ось добірка локацій від yanadrumova, які точно варто додати у свій маршрут.
- Вулички тихого центру
Поруч із Соборною площею ховаються зелені та спокійні вулиці з історичною забудовою. Тут легко відчути справжній ритм старої Одеси – без метушні, але з особливим настроєм.
Вулички міста / фото Мілени Бордакової
- Одеський оперний театр
Одна з головних візитівок міста. Варто завітати на виставу, екскурсію або просто зайти всередину, щоб побачити легендарний інтер'єр.
- Буфет на Малому Фонтані
Локація на Трасі здоров'я з видом на море. Тут можна взяти каву чи щось перекусити й просто насолодитися краєвидом.
- Приморський бульвар, Грецький і Стамбульський парки, Воронцовський провулок
Усі ці місця розташовані поруч і ідеально підходять для прогулянки історичним центром міста.
- Пале-Рояль
Затишний міський сквер із зеленню, терасами та видом на Оперний театр – атмосферна локація для відпочинку.
Пале-Рояль / фото "Південий Кур'єр"
- Одеський Пасаж і найвужча вулиця міста
Архітектурна перлина в самому центрі, де варто не лише пройтись Пасажем, а й знайти його приховані деталі.
- Схід сонця в Одесі
Особлива ранкова магія – біля моря чи в центрі, але завжди з відчуттям чогось нового.
Часті питання
