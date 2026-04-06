Далеко не з Києва: звідки родом Оля Полякова та які місця варто відвідати в її рідному місті
- Ольга Полякова, відома українська співачка, народилася у Вінниці і має популярність завдяки своїм яскравим виступам і веденню соцмереж.
- У Вінниці туристи можуть відвідати світломузичний фонтан Roshen, музей-садибу Миколи Пирогова, історичний комплекс Вінницькі мури, та водонапірну вежу, яка є символом міста.
Ольга Полякова – це відома українська співачка, акторка та телеведуча родом з Вінниці. У цьому місті варто відвідати такі цікаві місця, як світломузичний фонтан Roshen, садибу Миколи Івановича Пирогова, історичні Вінницькі мури та багато інших.
Ольга Полякова – українська співачка, акторка, блогерка та телеведуча, народилася у Вінниці, розповідає Forbes. Вона веде активні соцмережі, де має мільйонну аудиторію: понад 2,9 мільйона підписників в інстаграмі та 1,1 мільйона у тік тоці. Артистка популярна завдяки яскравим виступам, хітам і харизматичній манері ведення шоу.
Що цікавого побачити туристу у Вінниці?
- Світломузичний фонтан Roshen – візитівка Вінниці та один із найбільших плавучих фонтанів у Європі, розташований на річці Південний Буг поблизу острова Кемпа, розповідає "Карпатіум". Фонтан працює зазвичай із квітня – травня по жовтень, а найкраще приходити заздалегідь, щоб зайняти зручні місця на набережній Roshen.
- Національний музей-садиба Миколи Івановича Пирогова – обов'язковий пункт для всіх, хто цікавиться історією медицини та життям видатних особистостей. Микола Іванович Пирогов – геніальний хірург, анатом, засновник військово-польової хірургії, провів останні роки свого життя у мальовничій садибі "Вишня".
Тут можна відвідати будинок, де він жив і працював:: аптека-музей з унікальними інтер'єрами та експонатами, а також церкву-некрополь, де покоїться забальзамоване тіло Миколи Івановича Пирогова – унікальний випадок у світовій науці.
- Вінницькі мури – історико-архітектурний комплекс, що зберіг залишки колись потужних оборонних споруд міста, включаючи стіни та вежі єзуїтського та домініканського монастирів 17 століття. Прогулюючись тут, легко уявити, як століття тому місто мужньо тримало оборону. Місце сповнене історії та легенд.
- Водонапірна вежа (Каланча) – червоноцегляна вежа, збудована на початку 20 століття, давно стала символом Вінниці. Колись вона забезпечувала місто водою, сьогодні тут розташований Музей пам'яті воїнів Вінниччини, які загинули в Афганістані, а з оглядового майданчика відкривається чудова панорама центральної частини міста.
Водонапірна вежа / фото INSIDE-UA
Які є локації для прогулянки?
Центральний міський парк імені Миколи Леонтовича пропонує зелену оазу з атракціонами, фонтанами, планетарієм, спортивними майданчиками та затишними алеями для прогулянок. Вулиця Соборна є головною пішохідною артерією з історичними будівлями, магазинами, кафе та ресторанами. А на набережній Roshen можна насолодитися сучасною прогулянковою зоною з найкращими видами на знаменитий фонтан.
Часті питання
