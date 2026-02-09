Не в Івано-Франківську: де народилася FIЇNKA та що побачити у її рідному місті

Українська співачка FIЇNKA, яка двічі брала участь у Нацвідборі на Євробачення, народилася не в обласному центрі Івано-Франківську. Це сталося у невеликій Надвірній.

А проте це також дуже цікаве місто для туристів. З посиланням на info-ua.net розповідаємо про нього докладніше.

Рідне місто FIЇNKA – Надвірна: що цікавого побачити у цьому прикарпатському містечку?

Ірина Вихованець (дівоче прізвище – Білак), нині відома як співачка FIЇNKA, з'явилася на світ 9 жовтня 1993 року. Це сталося у Надвірній Івано-Франківської області – серед гір і гуцульського духу. Тут і почалося її становлення як артистки.

Ірина з дитинства співала на сцені та грала на скрипці, а вчителі одразу відзначали її неординарність. Пізніше FIЇNKA навчалася у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. І до сьогодні вже двічі ставала фіналісткою Нацвідбору на Євробачення – у 2023 та у 2025 роках.

Сьогодні співачка у своїй творчості активно популяризує гуцульську культуру та різноманітність діалектів української мови. Власне, фіїнка – це гуцульське слово, яке означає "похресниця", як зазначає hochu.ua.

Чим же знамените рідне місто FIЇNKA – Надвірна? Воно розташоване у гірській частині Прикарпаття, а серед визначних місць – парк Івана Франка з пам'ятником письменнику, стадіон "Нафтовик", скейт-парк, і руїни замку Краснодвір. І як не згадати, що тут протікає річка Бистриця Надвірнянська – найчистіша у басейні Дністра, а поруч ще й Пнівський замок та зона відпочинку з озерами.

Краєвиди Надвірної та околиць з гори Городище та інших локацій / Фото Veronika Havrylenko

Найстарішою культовою спорудою міста є римо-католицький костел Святої Трійці на Грушевського, 7. Ще одна визначна сакральна будівля – дерев'яний храм Воздвиження Чесного Хреста на Княгині Ольги. Цікаво, що він раніше стояв у Манявському монастирі, а перенесли його до Надвірної у 1793 році.​

Місто загалом оточене Східними Карпатами, які поперечними й поздовжніми долинами розділені на гірські масиви. Це Горгани, Покутсько-Буковинські Карпати, Чорногора, Гринява та Чивчини. Ці краєвиди, звісно, просто не могли не надихати юну FIЇNKA. Надихають вони й кожного туриста, що прагне сюди потрапити.

