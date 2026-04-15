А саме у Парижі – і це лише одна з несподіванок, пов'язаних із її рідним містом. З посиланням на ourescapeclause.com розповідаємо про це докладніше.

Це місто у Франції, але саме тут народилась одна з найвідоміших британських актрис: що ще варто знати про Париж?

Емма Шарлотта Дюерр Вотсон народилася 15 квітня 1990 року у Парижі, як зазначає Britannica, у сім'ї британських адвокатів Джеклін Люесбі та Кріса Вотсона. До 5 років вона жила у Мезон-Лаффіт – тихому містечку за 20 кілометрів на захід від центру Парижа.

Лише після розлучення батьків Емма переїхала з матір'ю до Оксфордшира в Англії, а Париж залишився спогадом раннього дитинства. Та все ж не можна не відмітити цікавий символізм, що британська актриса, яка зіграла найрозумнішу чарівницю Гоґвортсу, народилась у столиці Франції.

А що ж Париж сьогодні? Він досі стабільно очолює рейтинги найпривабливіших туристичних напрямків світу. Найвідоміші пам'ятки там – Ейфелева вежа, Тріумфальна арка, базиліка Нотр-Дам та Луврський музей, найвідвідуваніший художній центр у світі.

Що ще подивитись у Парижі, окрім хрестоматійних must-see? До прикладу, Музей д'Орсе з найкращою колекцією імпресіонізму у світі та квартал Маре з брукованими провулками, ренесансними особняками та сучасними галереями в одному місці.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Що у Парижі варто побачити, а що можна й пропустити: дивіться відео LesFrenchiesTravel

Не варто оминати й Люксембурзький сад – ідеальне місце для паризької повільності з фонтанами та тінями каштанів. А також і Центр Помпіду – один із найсміливіших зразків архітектури XX століття з колекцією сучасного мистецтва.

І як не згадати про кладовище Пер-Лашез, куди щороку приходять тисячі туристів. Адже це місце спокою Оскара Вайлда, Джима Моррісона та багатьох інших видатних людей.

Тільки зверніть увагу, що до кінця 2026 року туристам варто бути готовими до особливо великих натовпів. Місто залишається у фокусі туристичного буму, особливо через цілу низку мегаконцертів світових зірок, як-от Селін Діон. Тож черги до головних пам'яток можуть сягати кількох годин.

