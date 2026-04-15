А именно в Париже – и это лишь одна из неожиданностей, связанных с ее родным городом. Со ссылкой на ourescapeclause.com рассказываем об этом подробнее.

Этот город во Франции, но именно здесь родилась одна из самых известных британских актрис: что еще стоит знать о Париже?

Эмма Шарлотта Дюэрр Уотсон родилась 15 апреля 1990 года в Париже, как отмечает Britannica, в семье британских адвокатов Джеклин Люэсби и Криса Уотсона. До 5 лет она жила в Мезон-Лаффит – тихом городке в 20 километрах к западу от центра Парижа.

Только после развода родителей Эмма переехала с матерью в Оксфордшир в Англии, а Париж остался воспоминанием раннего детства. И все же нельзя не отметить интересный символизм, что британская актриса, которая сыграла самую умную волшебницу Хогвартса, родилась в столице Франции.

А что же Париж сегодня? Он до сих пор стабильно возглавляет рейтинги самых привлекательных туристических направлений мира. Самые известные достопримечательности там – Эйфелева башня, Триумфальная арка, базилика Нотр-Дам и Луврский музей, самый посещаемый художественный центр в мире.

Что еще посмотреть в Париже, кроме хрестоматийных must-see? К примеру, Музей д'Орсе с лучшей коллекцией импрессионизма в мире и квартал Маре с мощеными переулками, ренессансными особняками и современными галереями в одном месте.

Не стоит обходить и Люксембургский сад – идеальное место для парижской медлительности с фонтанами и тенями каштанов. А также и Центр Помпиду – один из самых смелых образцов архитектуры XX века с коллекцией современного искусства.

И как не вспомнить о кладбище Пер-Лашез, куда ежегодно приходят тысячи туристов. Ведь это место упокоения Оскара Уайльда, Джима Моррисона и многих других выдающихся людей.

Только обратите внимание, что до конца 2026 года туристам стоит быть готовыми к особенно большим толпам. Город остается в фокусе туристического бума, особенно из-за целого ряда мегаконцертов мировых звезд, как Селин Дион. Поэтому очереди к главным достопримечательностям могут достигать нескольких часов.

