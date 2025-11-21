До прикладу, як церква Сен-Сюльпіс, що нічим не гірша за знаменитий Нотр-Дам. 24 Канал із посиланням на допис nataly.babich у тіктоці розповість про це докладніше.

Як безплатно побачити Сен-Сюльпіс і Люксембурзький сад у Парижі?

Почніть свій маршрут із відвідин церкви Сен-Сюльпіс – величної споруди, розташованої всього за 3 хвилини пішки від станції метро. Вхід до цієї церкви безплатний, що робить її ідеальним варіантом для подорожі з обмеженим бюджетом.

Інтер'єри храму вражають масштабом і деталями, а архітектура займає не менш почесне місце у серцях багатьох, навіть порівняно з легендарним Нотр-Дамом. За враженнями, кажуть, тут нічим не гірше.

Наступним кроком стане прогулянка вуличкою Rue Férou, що розташована ліворуч від церкви. Вже за кілька хвилин ви опинитесь у Люксембурзькому саду – одному з найкрасивіших парків Парижа.

Тут на вас чекають затишні алеї, квіткові композиції й, звісно ж, знаменитий фонтан Медічі, який прикрашає парк і додає романтики цьому місцю. Саме сюди часто приходять і місцеві жителі, і туристи, щоб на мить забути про міський гамір.

У Парижі туристу можна прогуляти безплатно і красиво: дивіться відео nataly.babich

До слова, на вже згаданій Rue Férou ви можете прочитати вірш, написаний просто на стіні будинку. Та вірш не аби кого, а самого Артюра Рембо – Bateau Ivre. Як зазначає Sortira Paris, Рембо вперше прочитав цей знаменитий текст 30 вересня 1871 року у ресторані за два кроки поруч.

Щоб завершити свій бюджетний променад у Парижі, можна відвідати найближчий ринок або гастрономічні точки, де пропонують італійські лаваші за ціною до 10 євро. Це смачна і доступна альтернатива дорогим ресторанам у центрі міста.

