Сюди люди приходять не тільки вшанувати пам'ять, а й доторкнутися до...
Чи існують на Père-Lachaise у Парижі пам'ятники, що виконують бажання?
На Пер-Лашез приходять тисячі туристів, знаходячи натхнення у постатях тих, хто став символом краси, бунту й мистецтва. Але є кілька пам'яток, які викликають неординарного штибу інтерес.
Найвідоміший об'єкт такої пристрасті на Père-Lachaise – могила Оскара Вайльда (до слова, саме 16 жовтня відзначатимуть 171 рік із дня його народження). Це грандіозний надгробок у формі крилатого сфінкса.
Його створив скульптор Джейкоб Епштейн у 1912 році. А з 1990-х сформувалася традиція, коли туристки залишають на пам'ятнику відбитки губної помади, сподіваючись на натхнення або справжнє кохання.
За роки камінь настільки постраждав від хімії помади, що у 2011 влада встановила довкола нього прозоре скло. Але це не зупинило поцілунки – просто тепер жінки залишають сліди на склі, все одно переконані, що це приносить удачу в любові.
Шанувальники культового письменника також продовжують приносити квіти, листи, короткі записки зі словами вдячності тощо. Могила Вайльда є однією з найвідвідуваніших у Парижі як символ чуттєвості та свободи духу.
Але є ще одне місце, де дівчата роблять навіть більше, ніж поцілунки – буквально лізуть на пам'ятник. Це могила журналіста Віктора Нуара. Його бронзову статую у натуральну величину створив Жюль Далу у 1891 році, і саме вона принесла Нуару посмертну славу.
Як зазначає antonyk87 у тіктоці, легенди стверджують, що якщо торкнутися до губ статуї Нуара, то прийде щастя у коханні. А якщо до "цього місця", то буде багато дітей. Ба навіть доторк до ноги приносить успіх у житті.
Від численних дотиків на зазначених місцях бронза вже давно просто блищить. У 2004 були спроби обмежити доступ, але зрештою огорожу зняли – адже могила Нуара стала свого роду паломницьким пунктом для охочих до щастя й романтичних пригод.
А які основні туристичні магніти Парижа не можна оминути?
Ейфелева вежа, звісно. Цікаво, що це не тільки головний символ Парижа, а й орієнтир – у 2025 році висота її становить майже 331 метр завдяки новій цифровій антені.
І знаменитий музей Лувр. До речі, там запровадили нову інтерактивну систему цифрових турів, що дозволяє за допомогою AR-дисплеїв бачити оригінальні кольори скульптур і фресок.