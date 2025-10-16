Сюди люди приходять не тільки вшанувати пам'ять, а й доторкнутися до... Зрештою, тут треба розповісти докладніше, і 24 Канал зробить це з посиланням на Paris la douce.

Чи існують на Père-Lachaise﻿ у Парижі пам'ятники, що виконують бажання?

На Пер-Лашез приходять тисячі туристів, знаходячи натхнення у постатях тих, хто став символом краси, бунту й мистецтва.​ Але є кілька пам'яток, які викликають неординарного штибу інтерес.

Найвідоміший об'єкт такої пристрасті на Père-Lachaise﻿ – могила Оскара Вайльда (до слова, саме 16 жовтня відзначатимуть 171 рік із дня його народження). Це грандіозний надгробок у формі крилатого сфінкса.

Його створив скульптор Джейкоб Епштейн у 1912 році. А з 1990-х сформувалася традиція, коли туристки залишають на пам'ятнику відбитки губної помади, сподіваючись на натхнення або справжнє кохання.

За роки камінь настільки постраждав від хімії помади, що у 2011 влада встановила довкола нього прозоре скло. Але це не зупинило поцілунки – просто тепер жінки залишають сліди на склі, все одно переконані, що це приносить удачу в любові.​

Шанувальники культового письменника також продовжують приносити квіти, листи, короткі записки зі словами вдячності тощо. Могила Вайльда є однією з найвідвідуваніших у Парижі як символ чуттєвості та свободи духу.​

Які пам'ятники викликають ажіотаж на Père-Lachaise: дивіться відео antonyk87

Але є ще одне місце, де дівчата роблять навіть більше, ніж поцілунки – буквально лізуть на пам'ятник. Це могила журналіста Віктора Нуара. Його бронзову статую у натуральну величину створив Жюль Далу у 1891 році, і саме вона принесла Нуару посмертну славу.

Як зазначає antonyk87 у тіктоці, легенди стверджують, що якщо торкнутися до губ статуї Нуара, то прийде щастя у коханні. А якщо до "цього місця", то буде багато дітей. Ба навіть доторк до ноги приносить успіх у житті.

Від численних дотиків на зазначених місцях бронза вже давно просто блищить. У 2004 були спроби обмежити доступ, але зрештою огорожу зняли – адже могила Нуара стала свого роду паломницьким пунктом для охочих до щастя й романтичних пригод.

