Невелике село Хаворт, що розташоване в Західному Йоркширі, стало справжнім місцем паломництва для поціновувачів творчості Емілі Бронте. Саме тут вона жила й створила свій культовий роман "Буремний перевал", пише Express.

Чим вражає село Емілі Бронте?

Хаворт зачаровує атмосферою. Головна вулиця вкрита бруківкою, з різних сторін старовинні будинки, зитишні кав’ярні й траційні паби. Попри те, що село живе звичайним життя, воно залишається головним магнітом для туристів. А після виходу на екрани фільму "Буремний перевал", мандрівники ще активніше почали планувати поїздку на батьківщину Бронте.

З 1820 року родина Бронте мешкала на початку головної вулиці – навпроти церкви, де їхній батько служив пастором. Сьогодні тут діє музей, в якому зберігається найбільша у світі колекція, пов’язана з родиною письменниці.

У кімнатах можна побачити її письмовий стіл, листи, особисті речі, меблі й навіть зразки почерку сестер. Відвідувачі відзначають, що музей має особливу атмосферу. Що цікаво, квиток дійсний протягом року, тож багато хто повертається, щоб глибше зануритися в історію родини.



Село Хаворт набирає популярності / Фото Belfast Life

Для тих, хто хоче повністю відчути те життя, яким жила Емілі, варто пройтися "Шляхом Бронте". Приблизно за годину пішої ходи від села розташований мальовничий водоспад на струмку Слейден-Бек, відомий як Водоспад Бронте.

Виглядає він скромно, але дуже красиво серед йоркширських ландшафтів. Вважається, що сестри часто бували тут в пошуках творчого імпульсу. Сьогодні мандрівники приходять в ці місця, щоб насолодитися тишею, краєвидами й відчути дотик до історії.

Важливою частиною історії родини є церква Святого Михайла, що розташована навпроти їхнього дому. Батько письменниць Патрік Бронте служив тут пастором 41 рік – найдовше в історії парафії.

Після передчасної смерті дітей їх поховала у склепі з храмом. Сьогодні в церкві можна побачити меморіал родині та відоме "Вікно Бронте". Трагічно, але жоден з дітей не залишив нащадків, тому рід фактично перервався.

Хаворт – це та туристична локація, яка починає набирати ще більших обертів серед мандрівників, оскільки тут можна пройтися тими ж вулицями й побачити ті краєвиди, які колись надихнули Емілі Бронте створити неймовірну історію.

До слова, Емілі Бронте, середня з сестер Бронте, мала інтровертний характер, можливі проблеми з аутизмом та анорексією, йдеться у Вікіпедії. Біографка Елізабет Гаскелл згадувала, що Емілі несвідомо проявляла тиранію до своїх сестер. Крім цього, вона також була суворою й не боялась болю: могла покарати свого собаку або ж навіть припекти собі рану розпеченою кочергою.

