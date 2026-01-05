Якщо машини часу не існує, то що це: кафе у Львові, ціни в якому вас шокують
Львів часто називають кулінарною столицею України, особливо для туристів. Відтак більшість закладів недешеві, а проте навіть сьогодні у місті є кафе, де можна відкрити меню і зрадіти, побачивши ціни.
Його знають як бар чи кафе "Кальмар". І 24 Канал із посиланням на luray_art розповість про нього докладніше.
Де знайти кафе "Кальмар" у Львові з цінами, в які не повірять туристи?
Борщок – 35 гривень, котлета смажена – 40 гривень, канапка з оселедцем – 22, салат з буряка – 30. Це не ціни з минулого століття, ні – за ці гроші цілком реально поїсти у Львові навіть сьогодні.
У 2025 – 2026 роках у центрі Львова навіть каву складно знайти дешевше 70 – 80 гривень. Та є й інша реальність, якщо відійти трохи від центру. До прикладу, до кафе "Кальмар".
Як зазначено на мапі Google, "Кальмар" розташований у Львові на вулиці Володимира Великого, 111. А працює заклад щодня від 9 ранку і до 21 вечора.
Це бюджетне кафе працює вже кілька десятиліть, зберігаючи атмосферу "радянської їдальні" та принципово низькі ціни. Класична місцева понад 40-річна кнайпа міста Львів, як пишуть у соціальних мережах.
Тут немає хіпстерського інтер'єру чи барист, а є простий зал, пластикові столи, жовте меню на стіні та смачна домашня їжа за копійки. Заклад орієнтується на масового відвідувача з обмеженим бюджетом, тому тримає ціни на мінімальному рівні рентабельності.
Класична кнайпа у Львові з навдивовижу низькими цінами / Дивіться фото uray_art
У коментарях, до слова, нагадали походження назви закладу. Мовляв, раніше тут стояв простий пивний бар, а на вітрині якось зобразили кальмара – як закуску до пива. З часом з'явилася та закріпилася відповідна назва кафе.
Звісно, місце не претендує на туристичну популярність – тут не знайдеш інстаграмних куточків чи англомовного меню. Це їдальня для своїх, де пахне домашнім борщем та подають бабусин холодець.
Але тут можна пообідати на 100 – 150 гривень замість 400 у модних кав'ярнях за рогом. Тож і для туриста, який хоче зрозуміти справжній Львів, "Кальмар" може стати цікавим пунктом програми.
Які ще цікаві кулінарні туристичні місця Львова варто відвідати?
Якщо ви хочете скуштувати справжній львівський сирник, то зможете це зробити з задоволенням щонайменше у Ресторації Бачевських, Львівських пляцках, Grand Cafe Leopolis та Львівській майстерні шоколаду. Кожен заклад має унікальні варіанти, традиційні рецепти та сучасні інтерпретації.
А ще зверніть увагу на легендарну пиріжкову на вулиці Словацького навпроти Головної пошти – це культовий заклад, якому майже 70 років, де себе жартома називають "фастфудом наших батьків". Пиріжкова годувала не одне покоління львівських студентів, тут усе роблять вручну та з душею.
