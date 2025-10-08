Зокрема, коли мова йде про тонкощі бортового харчування. Стюардеса Селіна Беддінг закликала пасажирів уникати їжі в літаках, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Чому краще уникати їжі на борту літака?

Стюардеса підкреслила ризики для здоров'я, пов'язані з типовим харчуванням під час польоту. Річ у тім, що часто їжа на борту літака містить високий вміст солі та цукру.

Через тиск у салоні літака ми втрачаємо близько 30% смакових рецепторів. Тому компанії, які готують їжу для авіакомпаній, додають до неї набагато більше солі, щоб вона мала приємний смак на висоті 40 000 футів,

– пояснила стюардеса.

Тим, хто шукає більш здорову їжу під час польоту, вона рекомендує вибрати овочевий або фруктовий салат.

Крім того, стюардеса наголосила на важливості дотримання водного режиму, порадивши пасажирам пити багато води до, під час та після польоту. Однак, застерегла від вживання водопровідної води з туалету літака, називаючи її непридатною для вживання.

Куди діваються відходи з туалету літака?

Багато авіапасажирів не знають про процес, який відбувається після того, як вони натискають кнопку змиву в туалеті літака. Всупереч поширеній думці, відходи не викидаються в атмосферу, щоб "згоріти" до землі.

Згідно з інформацією Quora, реальність зовсім інша. Відходи з туалету літака збираються у спеціальному відсіку всередині літака за допомогою вакуумної системи. Після приземлення спеціалізовані транспортні засоби вивозять відходи до каналізаційної системи аеропорту.

Що ще треба знати про авіаподорожі?