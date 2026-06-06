Безкраї степи, пустелі та мегаполіси: що туристам побачити у Казахстані

Для багатьох туристів Казахстан залишається маловідомим напрямком, хоча може здивувати навіть досвідчених мандрівників. Тут безкраї степи змінюються гірськими хребтами, сучасні мегаполіси межують зі стародавніми пам'ятками, а природні ландшафти вражають своїми масштабами. Ця дев'ята за величиною країна світу досі не переповнена туристами, тож зараз ідеальний час, щоб її побачити.

Казахстан – ідеальний напрямок для тих, хто шукає пригод, культурних вражень і чогось нового. Популярний туристичний путівник Lonely Planet розповідає, чим варто зайнятися туристам, які приїхали у цю країну.

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Куди піти і що побачити у Казахстані?

Алмати. Дослідження Казахстану варто розпочати з найбільшого міста та колишньої столиці, яка оточена могутніми горами. Райони Алмати зберегли у собі культурну спадщину країни. Тут варто прогулятися колоритним Зеленим ринком, помилуватися архітектурою та побачити Центральну мечеть.

Астана. Зовсім з іншого боку Казахстан відкривається у футуристичній Астані. Місто зі скляними хмарочосами розташоване просто посеред степу і абсолютно не захищене від вітру. Через це у столиці Казахстану може бути дуже холодно. Взимку, навіть за гарної погоди, стовпчики термометрів часто сягають позначки -17 градусів.

Найкращий час, щоб побачити Астану, – це літо. І навіть тоді варто прихопити з собою куртку.

Вечірня Астана / Фото Depositphotos

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали про мандрівницю з України, яка досліджує країни Центральної Азії. За її словами, у Казахстані – цікавіше, ніж у Європі. До того ж ціни тут дуже приємні – таксі коштує близько 4 євро, ніч у готелі – 35 – 50 євро, а в ресторані можна вкластися у 10 євро.

Чаринський каньйон. Цим дивовижним скельним утворенням вже 12 мільйонів років. Найпопулярніша локація – Долина замків. Дістатися до неї можна автобусом, а решту території каньйону доведеться досліджувати на позашляховику. Щоб повністю дослідити цю унікальну місцевість з червоними скелями, варто виділити 2 – 3 дні. У липні і серпні краще не їхати, бо може бути дуже спекотно.

Чаринський каньйон утворився під впливом тисячолітніх природних процесів / Фото Depositphotos

Кольсальські озера. Від краси цього мальовничого каскаду з трьох озер перехоплює подих. Першого озера дістатися найлегше, і саме тому біля нього багато людей. Краще вирушити пішки до другого і третього, щоб насолодитися красою природи наодинці.

Національний парк Алтин-Емель. Тут можна побачити унікальну "співаючу дюну", яка видає звук під час зміщення піску у суху й вітряну погоду. У цій місцевості туристи можуть відчути себе героями книги "Дюна", адже тут на понад 4,6 кілометра квадратних простягається пустеля.



Національний парк Алтин-Емель / Фото Shamsiya Savidova

Озеро Тузколь. Посеред гір Тянь-Шань розташоване унікальне високогірне озеро Тузколь, солоність води у якому близька до рівня Мертвого моря. Вода у ньому вважається лікувальною, тож озеро ідеально підходить для відпочинку після походу горами. Краєвиди довкола нього заворожують, а поруч нема ніякої цивілізації, що робить це місце ідеальним для втечі від міського галасу.

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Національний парк Катон-Карагай. У цьому місці можна відчути себе справжнім кочівником. Для туристів пропонують екскурсії на конях через мальовничі зелені долини та гори. До слова, запах коней створює справжній камуфляж для людей, а тому можна побачити рідкісних тварин, які зазвичай ховаються. Наприклад, у 2021 році тут помітили снігового барса.

Краєвиди у Національному парку Катон-Карагай / Фото Depositphotos

Ну і ще одне унікальне заняття в Казахстані – це поїздка нічним потягом через безкраї степи з Алмати в Астану. Тільки уявіть – ви годинами не будете бачити жодного натяку на цивілізацію. Зауважимо, що вагон-ресторан у цьому потязі дуже популярний, адже всі хочуть спостерігати за безлюдним степом. Найкраще приходити ще до відкриття (перед 8 годиною ранку), щоб точно був вільний столик.

Казахстан – це країна контрастів і дикої природи. Мандрівка сюди створить спогади, які точно збережуться на все життя.