Труси у кавомашині ще квіточки: після цих історій ви ніколи не використаєте деякі речі у готелях
- Українці поділилися крінжовими лайфхаками, такими як використання рушників для миття раковин і чашок у готелях.
- Електрочайники в готелях використовуються для прання різних речей, тому рекомендується мати свій маленький туристичний чайник.
Більшість вже чули історію про "геніальний" лайфхак з трусами та кавомашиною від американської блогерки. Але таких випадків набагато більше, ніж здається. І після них ви точно не захочете користуватися деякими речами у готелях.
Більшість вже чули історію від американської фітнес-блогерки Тари Вудкокс. Жінка вирішила поділитися своїм "геніальним" лайфхаком у соцмережах: якщо у вас немає чистої білизни, її нібито можна випрати в кавомашині. Так-так, ви правильно прочитали – саме в кавомашині. За її словами, потрібно покласти труси у відсік для кави, після чого через них пройде гаряча вода, що й зробить їх чистими.
Тож на тлі цієї історії під постом s_olenka_y на платформі тредс українці також вирішили поділитися власними "креативними" лайфхаками, які, за їхніми словами, можуть врятувати в найнесподіваніших ситуаціях.
Ви подумаєте двічі перед тим, як користуватись цим у готелях: про що йде мова?
По-перше, рушники. Ті, якими витирають обличчя, насправді деякі часто використовують для миття раковин, чашок і навіть унітазів. Тому варто завжди брати свої власні рушники.
По-друге, електрочайники. Виявляється, деякі туристи кип'ятять у них не тільки воду – там перуть шкарпетки, труси, менструальні чаші, а іноді навіть заварюють мівіну (після всього попереднього). Тому завжди майте з собою маленький туристичний чайник. Він рятує і для чаю, і для швидкої їжі. Або ж, якщо не хочете брати його з собою, просто уникайте використання чайників у готелях.
Також завжди беріть свої одноразові стаканчики. У готельних кухлях ніколи не знаєш, що там було до тебе. Навіть кавоварки краще не використовувати – колишні працівники готелів кажуть, що там бувають неприємні сюрпризи, наприклад, блювотина. Тому своя кава та своя маленька турка чи кавоварка – це must have. А якщо треба швидко приготувати щось гаряче, навіть пельмені – чайник виручає завжди.
Як дешево забронювати житло?
Ми вже розповідали, як заощадити на бронюванні житла. Наприклад, прямий дзвінок у готель може зменшити вартість номера та додати бонуси, як-от безкоштовні сніданки.
Або ж, як отримати більше у готелі без переплат. Як-от, бронювання номера на двох може забезпечити додаткові привілеї в готелях, такі як додаткові напої або розширений сніданок, навіть якщо ви подорожуєте самі.
Часті питання
Чому американська фітнес-блогерка Тара Вудкокс стала відомою у соціальних мережах?
Тара Вудкокс стала відомою завдяки своєму нестандартному лайфхаку – вона запропонувала прати білизну в кавомашині, поклавши труси у відсік для кави, через який пройде гаряча вода.
Які креативні лайфхаки для подорожей пропонують українці у відповідь на історію Тари Вудкокс?
Українці пропонують використовувати власні рушники та електрочайник під час подорожей, оскільки готельні речі можуть бути використані для інших цілей. Також рекомендують мати свої одноразові стаканчики та кавоварку.
Як можна заощадити на бронюванні готелю, згідно з порадами у статті?
Щоб заощадити на бронюванні готелю, можна здійснити прямий дзвінок у готель для зменшення вартості номера або бронювати номер на двох, щоб отримати додаткові привілеї, навіть якщо ви подорожуєте самі.