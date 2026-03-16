Мало хто знає, що на Черкащині є своя Батьківщина-мати: кому вона присвячена
Батьківщина-мати – знаменита київська велична металева фігура над Дніпром. Але мало хто знає, що дуже схожа споруда є і в Черкасах.
Вона скромніша, старіша та має зовсім іншу історію. З посиланням на IGotoWorld розповідаємо про це докладніше.
Дивіться також Це місце заряджає енергією: які таємниці приховує храм Білого Лотоса у Черкасах
Черкаська Батьківщина-мати: чому мало хто помічає цей монумент?
У Черкасах височіє над містом на Пагорбі Слави цей особливий монумент. Він дивиться на Дніпро так само, як її знаменитіша сестра у столиці, і це Батьківщина-мати.
Це бронзова скульптура жінки-матері у 10 метрів. Обидві руки підняті вгору, у правій можна побачити чашу з Вічним вогнем, а ліва долоня розгорнута до ритуальної площі у жесті благословення.
Статуя розташована у самому серці Черкас, а сам Пагорб Слави – це не просто підвищення, а насипний курган у 10 метрів заввишки. Під ним поховані близько тисячі воїнів, полеглих під час оборони міста у Другій світовій війні – тут є й гранітна стіна з їхніми іменами.
Власне, Меморіальний комплекс "Пагорб Слави" зводили саме на пам'ять про мешканців міста, загиблих під час оборони Черкас від нацистських загарбників. Відкрили його у 1967 році, а повністю завершили тільки через 8 років – у 1975.
Є тут і гіркий підтекст, як зазначає hukach.com. Заради будівництва монумента червона влада знищила давньослов'янське городище, залишки Черкаської фортеці й Свято-Троїцьку церкву, що стояли на Замковій горі задовго до радянських часів.
Про черкаську Батьківщину-мати та інші цікавинки Черкас: дивіться відео uzolimanko
Зауважимо, що черкаська Батьківщина-мати зараз під загрозою – кілька років тому стало відомо, що монумент критично нахилився вправо, кут нахилу досяг 6 градусів. Ще два – і конструкція може впасти. Через воєнний стан роботи з порятунку просуваються повільно.
Які ще туристичні магніти Черкащини варто побачити на власні очі?
Дендропарк "Софіївка" в Умані. Натхненний європейськими парковими традиціями, він заснований понад 200 років тому як подарунок графа Станіслава Потоцького дружині Софії. А головна несподіванка – підземна річка Ахеронт, і нею можна проплисти на човні. Усі ставки й водойми в парку – штучні, а каміння спеціально привезене і викладене вручну.
Місто Канів. Уперше його згадували у літописах під 1078 роком, а головна архітектурна пам'ятка міста – Успенський собор, зведений київським князем Всеволодом у 1144 році. У 1239 орда зруйнувала Канів, але собор частково вцілів і був відбудований у XVI столітті. Також саме у Каневі народився легендарний козацький флотоводець Самійло Кішка – людина, яка відкрила козацьким чайкам шлях у Чорне море.
